Массовое отравление школьников в Мангистау: детей постепенно выписывают из больниц

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций

По словам руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Бекболата Избасарова, состояние детей, получивших пищевое отравление, улучшается. Стабилизированных школьников постепенно выписывают из районных поликлиник домой.

Двое детей, размещенных в реанимации областной больницы, находятся под постоянным наблюдением врачей. В ближайшее время их могут перевести в общую палату.