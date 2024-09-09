Массовое отравление школьников в Мангистау: детей постепенно выписывают из больниц

Общая ситуация стабилизировалась, сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.
По словам руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Бекболата Избасарова, состояние детей, получивших пищевое отравление, улучшается. Стабилизированных школьников постепенно выписывают из районных поликлиник домой.
Двое детей, размещенных в реанимации областной больницы, находятся под постоянным наблюдением врачей. В ближайшее время их могут перевести в общую палату.
Жизни детей ничего не угрожает благодаря своевременному лечению. Оказана вся необходимая медицинская помощь. Койко-мест и запаса медикаментов вполне достаточно, - сообщил руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Бекболат Избасаров.
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