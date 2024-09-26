Строительство инженерных сетей и дорог началось в 16 микрорайоне Актау

Планируется проложить 6795 метров труб водоснабжения, 4877 метров канализационных сетей, 2713,2 метра тепловых сетей и 3847 метров автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
Сегодня, 26 сентября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с ходом работ по строительству инженерных сетей и дорог, начатых в 16 микрорайоне Актау.
Глава региона Нурдаулет Килыбай подчеркнул важность строительства инфраструктуры, которую так долго ждали жители микрорайона.
В рамках проекта планируется проложить 6795 метров труб водоснабжения, 4877 метров канализационных сетей, 2713,2 метра тепловых сетей и 3847 метров автомобильных дорог.
Решается много лет беспокоившая жителей микрорайона проблема. Я в свое время, будучи акимом города, не успел, и вот Абилкаир Байпаков начинает проект, направленный на решение инфраструктурных вопросов – дорог, водоснабжения, тепловых и канализационных сетей. Подрядчик определен. Следующий шаг – акимат города и подрядная организация должны совместно с жителями микрорайона уделить особое внимание качеству строительства и завершению работ в срок, - сказал Нурдаулет Килыбай.
По плану, в первую очередь будут проложены канализационные, водопроводные и тепловые трубы. Строительство автомобильных дорог и пешеходных путей будет вестись одновременно на участках, где не требуется прокладка сетей.
В акимате региона отметили, что 16 микрорайон возведен на месте бывшего карьера, поэтому уровни земельных участков разнятся.
Это вызвало некоторые трудности при строительстве инженерных сетей и автомобильных дорог. Специалисты подрядной организации ТОО «Альянс ЛТД», инженеры-геодезисты, специалисты ГКП «КЖСА» в ходе изучения проекта выяснили, что индивидуальные застройщики столкнулись с трудностями в документировании необходимых инженерных сетей. В связи с этим проект был пересмотрен и внесены изменения. В сентябре проект получил положительное заключение экспертизы, - сообщили в пресс-службе акимата региона.
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