Строительство инженерных сетей и дорог началось в 16 микрорайоне Актау

Планируется проложить 6795 метров труб водоснабжения, 4877 метров канализационных сетей, 2713,2 метра тепловых сетей и 3847 метров автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата

Сегодня, 26 сентября, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с ходом работ по строительству инженерных сетей и дорог, начатых в 16 микрорайоне Актау.

Глава региона Нурдаулет Килыбай подчеркнул важность строительства инфраструктуры, которую так долго ждали жители микрорайона.

В рамках проекта планируется проложить 6795 метров труб водоснабжения, 4877 метров канализационных сетей, 2713,2 метра тепловых сетей и 3847 метров автомобильных дорог.

Решается много лет беспокоившая жителей микрорайона проблема. Я в свое время, будучи акимом города, не успел, и вот Абилкаир Байпаков начинает проект, направленный на решение инфраструктурных вопросов – дорог, водоснабжения, тепловых и канализационных сетей. Подрядчик определен. Следующий шаг – акимат города и подрядная организация должны совместно с жителями микрорайона уделить особое внимание качеству строительства и завершению работ в срок, - сказал Нурдаулет Килыбай.

По плану, в первую очередь будут проложены канализационные, водопроводные и тепловые трубы. Строительство автомобильных дорог и пешеходных путей будет вестись одновременно на участках, где не требуется прокладка сетей.

В акимате региона отметили, что 16 микрорайон возведен на месте бывшего карьера, поэтому уровни земельных участков разнятся.