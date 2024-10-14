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14.10.2024, 16:28

В Актау прошел Открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин

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В Актау завершился Открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный памяти выдающегося тренера Турара Жолдыбаева. В юбилейных соревнованиях, которые проводились уже в 15-й раз, участвовали около 200 спортсменов из Азербайджана, Гонконга, Индии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Казахстана.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Торжественное открытие посетил Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай. Почетными гостями стали Олимпийский чемпион Елдос Сметов и бронзовый призер Олимпиады в Париже Гусман Кыргызбаев.

В Актау на Открытом Кубке Азии по дзюдо соревнования приобрели особый международный оттенок благодаря присутствию 14 высококвалифицированных судей из 9 стран. Судейская коллегия, состоящая из специалистов из Казахстана, Саудовской Аравии, Узбекистана, Монголии, Кыргызстана, Ирана, Иордании, Таджикистана и Индии, обеспечила честность и высокие стандарты судейства, придавая турниру атмосферу истинного спортивного единства и сотрудничества.

Соревнования, включенные в календарь Международной федерации дзюдо, проходили в 14 весовых категориях – 7 у мужчин и 7 у женщин.

Победители и призеры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау:

Мужчины:

- 60 кг:

1. Мурад Мурадли (Азербайджан)

2. Данияр Кулушев (Казахстан)

3. Дамир Болатбеков (Казахстан)

3. Куаныш Жаксылык (Казахстан)

- 66 кг:

1. Акылжан Жубатканов (Казахстан)

2. Шерхан Бактыгалеев (Казахстан)

3. Канат Сейилхан (Казахстан)

3. Адилет Жолекеш (Казахстан)

- 73 кг:

1. Ислам Токтасын (Казахстан)

2. Дастан Шаяхметов (Казахстан)

3. Мухаммадяхиор Мухаммаджонов (Узбекистан)

3. Канат Абитулы (Казахстан)

-81 кг

1. Ансарбек Гайнуллин (Казахстан)

2. Нурбек Мурат (Казахстан)

3. Эльжан Шафиев (Казахстан)

3. Данил Крылов (Казахстан)

-90 кг

1. Айдар Арапов (Казахстан)

2. Аян Байгазы (Казахстан)

3. Айбол Нысанали (Казахстан)

3. Мейрлан Максим (Казахстан)

 -100 кг

1. Бейбит Мадиев (Казахстан)

2. Мухаммедали Мавлидов (Казахстан)

3. Ермухан Естай (Казахстан)

3. Ерасыл Нуртаза (Казахстан)

+100 кг

1. Асадбек Шихназаров (Узбекистан)

2. Абдулло Худоеров (Узбекистан)

3. Жамал Фейзиев (Азербайджан)

3. Эльдар Алиев (Азербайджан)

Женщины:

- 48 кг:

1. Диана Буркеева (Казахстан)

2. Фатимохон Турсунбоева (Узбекистан)

3. Жанерке Аскарова (Казахстан)

3. Улбосын Хакимова (Узбекистан)

- 52 кг:

1. Толгонай Абеуова (Казахстан)

2. Меруерт Сарсенова (Казахстан)

3. Нурбала Зайнул (Казахстан)

3. Айшабиби Мурадимова (Казахстан)

- 57 кг:

1. Дина Муханбет (Казахстан)

2. Инкар Толепбергенова (Казахстан)

3. Шырын Кадирсиз (Казахстан)

3. Ён Нок Лам (Гонконг)

- 63 кг:

1. Самалай Ергалиева (Казахстан)

2. Севинч Исокова (Узбекистан)

3. Айдана Жарбулова (Казахстан)

3. Дамеля Асылханова (Казахстан)

-70 кг

1. Мөлдир Нарынова (Казахстан)

2. Сагира Адиль (Казахстан)

3. Шынар Ибраева (Казахстан)

3. Анастасия Маякова (Казахстан)

-78 кг

1. Аруна Жангельдина (Казахстан)

2. Назерке Тлеуханова (Казахстан)

3. Анастасия Нагачевская (Казахстан)

3. Салтанат Ахметова (Казахстан)

+78 кг

1. Аида Тойшыбекова (Казахстан)

2. Нурганым Туршабек (Казахстан)

3. Толкын Турсынакынова (Казахстан)

3. Мадина Парагульгова (Казахстан)

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