В Актау прошел Открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин

В Актау завершился Открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный памяти выдающегося тренера Турара Жолдыбаева. В юбилейных соревнованиях, которые проводились уже в 15-й раз, участвовали около 200 спортсменов из Азербайджана, Гонконга, Индии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Казахстана.
Торжественное открытие посетил Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай. Почетными гостями стали Олимпийский чемпион Елдос Сметов и бронзовый призер Олимпиады в Париже Гусман Кыргызбаев.
В Актау на Открытом Кубке Азии по дзюдо соревнования приобрели особый международный оттенок благодаря присутствию 14 высококвалифицированных судей из 9 стран. Судейская коллегия, состоящая из специалистов из Казахстана, Саудовской Аравии, Узбекистана, Монголии, Кыргызстана, Ирана, Иордании, Таджикистана и Индии, обеспечила честность и высокие стандарты судейства, придавая турниру атмосферу истинного спортивного единства и сотрудничества.
Соревнования, включенные в календарь Международной федерации дзюдо, проходили в 14 весовых категориях – 7 у мужчин и 7 у женщин.
Победители и призеры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау:
Мужчины:
- 60 кг:
1. Мурад Мурадли (Азербайджан)
2. Данияр Кулушев (Казахстан)
3. Дамир Болатбеков (Казахстан)
3. Куаныш Жаксылык (Казахстан)
- 66 кг:
1. Акылжан Жубатканов (Казахстан)
2. Шерхан Бактыгалеев (Казахстан)
3. Канат Сейилхан (Казахстан)
3. Адилет Жолекеш (Казахстан)
- 73 кг:
1. Ислам Токтасын (Казахстан)
2. Дастан Шаяхметов (Казахстан)
3. Мухаммадяхиор Мухаммаджонов (Узбекистан)
3. Канат Абитулы (Казахстан)
-81 кг
1. Ансарбек Гайнуллин (Казахстан)
2. Нурбек Мурат (Казахстан)
3. Эльжан Шафиев (Казахстан)
3. Данил Крылов (Казахстан)
-90 кг
1. Айдар Арапов (Казахстан)
2. Аян Байгазы (Казахстан)
3. Айбол Нысанали (Казахстан)
3. Мейрлан Максим (Казахстан)
-100 кг
1. Бейбит Мадиев (Казахстан)
2. Мухаммедали Мавлидов (Казахстан)
3. Ермухан Естай (Казахстан)
3. Ерасыл Нуртаза (Казахстан)
+100 кг
1. Асадбек Шихназаров (Узбекистан)
2. Абдулло Худоеров (Узбекистан)
3. Жамал Фейзиев (Азербайджан)
3. Эльдар Алиев (Азербайджан)
Женщины:
- 48 кг:
1. Диана Буркеева (Казахстан)
2. Фатимохон Турсунбоева (Узбекистан)
3. Жанерке Аскарова (Казахстан)
3. Улбосын Хакимова (Узбекистан)
- 52 кг:
1. Толгонай Абеуова (Казахстан)
2. Меруерт Сарсенова (Казахстан)
3. Нурбала Зайнул (Казахстан)
3. Айшабиби Мурадимова (Казахстан)
- 57 кг:
1. Дина Муханбет (Казахстан)
2. Инкар Толепбергенова (Казахстан)
3. Шырын Кадирсиз (Казахстан)
3. Ён Нок Лам (Гонконг)
- 63 кг:
1. Самалай Ергалиева (Казахстан)
2. Севинч Исокова (Узбекистан)
3. Айдана Жарбулова (Казахстан)
3. Дамеля Асылханова (Казахстан)
-70 кг
1. Мөлдир Нарынова (Казахстан)
2. Сагира Адиль (Казахстан)
3. Шынар Ибраева (Казахстан)
3. Анастасия Маякова (Казахстан)
-78 кг
1. Аруна Жангельдина (Казахстан)
2. Назерке Тлеуханова (Казахстан)
3. Анастасия Нагачевская (Казахстан)
3. Салтанат Ахметова (Казахстан)
+78 кг
1. Аида Тойшыбекова (Казахстан)
2. Нурганым Туршабек (Казахстан)
3. Толкын Турсынакынова (Казахстан)
3. Мадина Парагульгова (Казахстан)
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