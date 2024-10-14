В Актау прошел Открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин

В Актау завершился Открытый Кубок Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященный памяти выдающегося тренера Турара Жолдыбаева. В юбилейных соревнованиях, которые проводились уже в 15-й раз, участвовали около 200 спортсменов из Азербайджана, Гонконга, Индии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Об этом сообщает п ресс-служба Федерации дзюдо Казахстана.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Торжественное открытие посетил Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай. Почетными гостями стали Олимпийский чемпион Елдос Сметов и бронзовый призер Олимпиады в Париже Гусман Кыргызбаев.

В Актау на Открытом Кубке Азии по дзюдо соревнования приобрели особый международный оттенок благодаря присутствию 14 высококвалифицированных судей из 9 стран. Судейская коллегия, состоящая из специалистов из Казахстана, Саудовской Аравии, Узбекистана, Монголии, Кыргызстана, Ирана, Иордании, Таджикистана и Индии, обеспечила честность и высокие стандарты судейства, придавая турниру атмосферу истинного спортивного единства и сотрудничества.

Соревнования, включенные в календарь Международной федерации дзюдо, проходили в 14 весовых категориях – 7 у мужчин и 7 у женщин.

Победители и призеры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау:

Мужчины:

- 60 кг:

1. Мурад Мурадли (Азербайджан)

2. Данияр Кулушев (Казахстан)

3. Дамир Болатбеков (Казахстан)

3. Куаныш Жаксылык (Казахстан)

- 66 кг:

1. Акылжан Жубатканов (Казахстан)

2. Шерхан Бактыгалеев (Казахстан)

3. Канат Сейилхан (Казахстан)

3. Адилет Жолекеш (Казахстан)

- 73 кг:

1. Ислам Токтасын (Казахстан)

2. Дастан Шаяхметов (Казахстан)

3. Мухаммадяхиор Мухаммаджонов (Узбекистан)

3. Канат Абитулы (Казахстан)

-81 кг

1. Ансарбек Гайнуллин (Казахстан)

2. Нурбек Мурат (Казахстан)

3. Эльжан Шафиев (Казахстан)

3. Данил Крылов (Казахстан)

-90 кг

1. Айдар Арапов (Казахстан)

2. Аян Байгазы (Казахстан)

3. Айбол Нысанали (Казахстан)

3. Мейрлан Максим (Казахстан)

-100 кг

1. Бейбит Мадиев (Казахстан)

2. Мухаммедали Мавлидов (Казахстан)

3. Ермухан Естай (Казахстан)

3. Ерасыл Нуртаза (Казахстан)

+100 кг

1. Асадбек Шихназаров (Узбекистан)

2. Абдулло Худоеров (Узбекистан)

3. Жамал Фейзиев (Азербайджан)

3. Эльдар Алиев (Азербайджан)

Женщины:

- 48 кг:

1. Диана Буркеева (Казахстан)

2. Фатимохон Турсунбоева (Узбекистан)

3. Жанерке Аскарова (Казахстан)

3. Улбосын Хакимова (Узбекистан)

- 52 кг:

1. Толгонай Абеуова (Казахстан)

2. Меруерт Сарсенова (Казахстан)

3. Нурбала Зайнул (Казахстан)

3. Айшабиби Мурадимова (Казахстан)

- 57 кг:

1. Дина Муханбет (Казахстан)

2. Инкар Толепбергенова (Казахстан)

3. Шырын Кадирсиз (Казахстан)

3. Ён Нок Лам (Гонконг)

- 63 кг:

1. Самалай Ергалиева (Казахстан)

2. Севинч Исокова (Узбекистан)

3. Айдана Жарбулова (Казахстан)

3. Дамеля Асылханова (Казахстан)

-70 кг

1. Мөлдир Нарынова (Казахстан)

2. Сагира Адиль (Казахстан)

3. Шынар Ибраева (Казахстан)

3. Анастасия Маякова (Казахстан)

-78 кг

1. Аруна Жангельдина (Казахстан)

2. Назерке Тлеуханова (Казахстан)

3. Анастасия Нагачевская (Казахстан)

3. Салтанат Ахметова (Казахстан)

+78 кг

1. Аида Тойшыбекова (Казахстан)

2. Нурганым Туршабек (Казахстан)

3. Толкын Турсынакынова (Казахстан)

3. Мадина Парагульгова (Казахстан)