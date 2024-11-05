18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.91
532.62
5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.11.2024, 16:39

В Актау прошел шахматный турнир «MANGYSTAU CUP-2024»

Госинформзаказ 0 704

В Актау прошел турнир по рапиду «MANGYSTAU CUP-2024» среди юных шахматистов западных регионов страны. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В формате рапид игровое время ограничено, что гарантирует игрокам быстрое и эффективное принятие решений. Еще одной особенностью турнира является то, что он способствует развитию социальных контактов и соревновательного духа.

 На сегодняшний турнир в город Актау приехали 85 юных шахматистов из западного региона Казахстана - Западно-Казахстанской, Актюбинской,  Атырауской, Мангистауской областей. В нашем регионе растет интерес детей к шахматам. В сегодняшнем турнире приняли участие юноши до 16 лет. Желаю успехов всем участникам, - сказал  Серик Сайнулы, судья национального уровня Казахстанской федерации шахмат.

Теплые пожелания юным шахматистам выразила главный спонсор турнира, директор ТОО «Доктор Агро» Алмагуль Карасайкызы.

 Я верю, что турнир по быстрым шахматам «MANGYSTAU CUP-2024» даст импульс развитию шахматной культуры в нашем регионе. Нам важно ваше участие, обмен опытом и желание победить. Желаю вам получить хорошие впечатления от сегодняшнего турнира, завести новые знакомства и добиться побед!" - сказала Алмагуль Карасайкызы.

Победители определились по турниру Опен рапид:
1 место - Амангельды Нурас - специальный кубок и 150 тысяч тенге,
2 место - Бекболат Алихан -100 тысяч тенге,
3 место - Берик Арман - 50 тысяч тенге,
4 место - Азамат Динмухаммед - 35 тысяч тенге.

Призы в зависимости от возраста среди мальчиков:
До 8 лет – Имангали Жасуланулы - 30 тысяч тенге,
до 10 лет – Куанышкали Сардар - 30 тысяч тенге,
до 14 лет – Амангельды Рамазан - 30 тысяч тенге.

Лучшая партия: Сеферова София - грамота +10 тысяч тенге

Победители, определенные в командном зачете:
1 место - Мангистауская область - 50 тысяч тенге
2 место - Актау, команда «Королевский клуб» - 40 тысяч тенге
3 место - Уральская область - 30 тысяч тенге.

Награжденные медалями специального турнира: 
Ветеран шахматного спорта Саркисов Александр - медаль Mangustay Cup и 20 тысяч тенге.

Руководитель спортивного антинаркотического общественного фонда Оразымбетов Роман - 20 тысяч тенге + медаль специального турнира.

Тренер Эльдар Омиргалиев (Уральск), специальный приз и 20 тысяч тенге

Лучшая среди девушек:
Талап Аксындар - 30 тысяч тенге

Лучший показатель среди девочек до 8 лет: 
Кумисбай Акниет - 20 тысяч тенге 

Каби Нуржан (Атырау) награжден специальным призом и 20 тысяч тенге.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...