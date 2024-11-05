В Актау прошел шахматный турнир «MANGYSTAU CUP-2024»

В Актау прошел турнир по рапиду «MANGYSTAU CUP-2024» среди юных шахматистов западных регионов страны. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В формате рапид игровое время ограничено, что гарантирует игрокам быстрое и эффективное принятие решений. Еще одной особенностью турнира является то, что он способствует развитию социальных контактов и соревновательного духа.

На сегодняшний турнир в город Актау приехали 85 юных шахматистов из западного региона Казахстана - Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областей. В нашем регионе растет интерес детей к шахматам. В сегодняшнем турнире приняли участие юноши до 16 лет. Желаю успехов всем участникам, - сказал Серик Сайнулы, судья национального уровня Казахстанской федерации шахмат.

Теплые пожелания юным шахматистам выразила главный спонсор турнира, директор ТОО «Доктор Агро» Алмагуль Карасайкызы.

Я верю, что турнир по быстрым шахматам «MANGYSTAU CUP-2024» даст импульс развитию шахматной культуры в нашем регионе. Нам важно ваше участие, обмен опытом и желание победить. Желаю вам получить хорошие впечатления от сегодняшнего турнира, завести новые знакомства и добиться побед!" - сказала Алмагуль Карасайкызы.

Победители определились по турниру Опен рапид:

1 место - Амангельды Нурас - специальный кубок и 150 тысяч тенге,

2 место - Бекболат Алихан -100 тысяч тенге,

3 место - Берик Арман - 50 тысяч тенге,

4 место - Азамат Динмухаммед - 35 тысяч тенге.

Призы в зависимости от возраста среди мальчиков:

До 8 лет – Имангали Жасуланулы - 30 тысяч тенге,

до 10 лет – Куанышкали Сардар - 30 тысяч тенге,

до 14 лет – Амангельды Рамазан - 30 тысяч тенге.

Лучшая партия: Сеферова София - грамота +10 тысяч тенге

Победители, определенные в командном зачете:

1 место - Мангистауская область - 50 тысяч тенге

2 место - Актау, команда «Королевский клуб» - 40 тысяч тенге

3 место - Уральская область - 30 тысяч тенге.

Награжденные медалями специального турнира:

Ветеран шахматного спорта Саркисов Александр - медаль Mangustay Cup и 20 тысяч тенге.

Руководитель спортивного антинаркотического общественного фонда Оразымбетов Роман - 20 тысяч тенге + медаль специального турнира.

Тренер Эльдар Омиргалиев (Уральск), специальный приз и 20 тысяч тенге

Лучшая среди девушек:

Талап Аксындар - 30 тысяч тенге

Лучший показатель среди девочек до 8 лет:

Кумисбай Акниет - 20 тысяч тенге

Каби Нуржан (Атырау) награжден специальным призом и 20 тысяч тенге.