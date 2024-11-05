В Актау прошел шахматный турнир «MANGYSTAU CUP-2024»

В Актау прошел турнир по рапиду «MANGYSTAU CUP-2024» среди юных шахматистов западных регионов страны. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.
В формате рапид игровое время ограничено, что гарантирует игрокам быстрое и эффективное принятие решений. Еще одной особенностью турнира является то, что он способствует развитию социальных контактов и соревновательного духа.
На сегодняшний турнир в город Актау приехали 85 юных шахматистов из западного региона Казахстана - Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областей. В нашем регионе растет интерес детей к шахматам. В сегодняшнем турнире приняли участие юноши до 16 лет. Желаю успехов всем участникам, - сказал Серик Сайнулы, судья национального уровня Казахстанской федерации шахмат.
Теплые пожелания юным шахматистам выразила главный спонсор турнира, директор ТОО «Доктор Агро» Алмагуль Карасайкызы.
Я верю, что турнир по быстрым шахматам «MANGYSTAU CUP-2024» даст импульс развитию шахматной культуры в нашем регионе. Нам важно ваше участие, обмен опытом и желание победить. Желаю вам получить хорошие впечатления от сегодняшнего турнира, завести новые знакомства и добиться побед!" - сказала Алмагуль Карасайкызы.
Победители определились по турниру Опен рапид:
1 место - Амангельды Нурас - специальный кубок и 150 тысяч тенге,
2 место - Бекболат Алихан -100 тысяч тенге,
3 место - Берик Арман - 50 тысяч тенге,
4 место - Азамат Динмухаммед - 35 тысяч тенге.
Призы в зависимости от возраста среди мальчиков:
До 8 лет – Имангали Жасуланулы - 30 тысяч тенге,
до 10 лет – Куанышкали Сардар - 30 тысяч тенге,
до 14 лет – Амангельды Рамазан - 30 тысяч тенге.
Лучшая партия: Сеферова София - грамота +10 тысяч тенге
Победители, определенные в командном зачете:
1 место - Мангистауская область - 50 тысяч тенге
2 место - Актау, команда «Королевский клуб» - 40 тысяч тенге
3 место - Уральская область - 30 тысяч тенге.
Награжденные медалями специального турнира:
Ветеран шахматного спорта Саркисов Александр - медаль Mangustay Cup и 20 тысяч тенге.
Руководитель спортивного антинаркотического общественного фонда Оразымбетов Роман - 20 тысяч тенге + медаль специального турнира.
Тренер Эльдар Омиргалиев (Уральск), специальный приз и 20 тысяч тенге
Лучшая среди девушек:
Талап Аксындар - 30 тысяч тенге
Лучший показатель среди девочек до 8 лет:
Кумисбай Акниет - 20 тысяч тенге
Каби Нуржан (Атырау) награжден специальным призом и 20 тысяч тенге.
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