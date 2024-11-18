Актау получил статус культурной столицы тюркского мира 2025 года

Актау получил статус столицы тюркского мира 2025 года, приняв эстафету от туркменского города Анау. Об этом было заявлено на 41-ом заседании государств - членов международной организации по развитию тюркской культуры и искусства ТЮРКСОЙ, прошедшем в Ашхабаде, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Символ культурной столицы тюркского мира был передан на церемонии закрытия Года «Анау - культурная столица тюркского мира-2024». В течение года древний туркменский город Анау принимал тюркоязычных братьев, проводил торжества и различные международные мероприятия, включая кинофестивали, выставки, научные конференции, молодежные форумы.

Теперь эта почетная миссия возложена на город Актау, где будут проведены аналогичные мероприятия.

Кроме того, согласно соответствующему Плану, будут организованы айтысы акынов, симпозиум художников и скульпторов, фестиваль ремесленников, историко-научные конференции и др. В Актау также проведут встречи, посвященные жизни и трудам великих ученых тюркского мира, и другие значимые познавательные мероприятия.