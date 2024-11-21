В Актау состоялась церемония открытия чемпионата РК по стрельбе из лука

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В торжественном мероприятии приняли участие аким города Актау Абылкаир Байпаков, руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максат Мукаш, президент Объединения юридических лиц в форме ассоциации «Национальная федерация стрельбы из лука РК» Айдос Акжанов. Они пожелали спортсменам удачи.

Поздравляю с открытием первого в Актау чемпионата Республики Казахстан по стрельбе из лука среди взрослых и молодежи в закрытом помещении! Для нас большая честь, что эти состязания пройдут в нашем регионе. Это связано с тем, что через такие чемпионаты активно развивается спорт. Стрельба из лука - это олимпийский вид спорта. Поэтому хотелось бы привлечь к этому спорту молодежь и подростков региона, чтобы в будущем услышать наш гимн на Олимпиаде. Я уверен, что наши спортсмены, которые сегодня соревнуются, станут лучшими и здесь определяться самые сильные! Спасибо всем, кто принял участие в организации соревнований! Удачи!, - сказал Абылкаир Байпаков.

Выступая на открытии, руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максат Мукаш рассказал, что в чемпионате принимают участие более 200 спортсменов из 11 областей страны.

Для динамичного развития вида спорта - стрельбы из лука - в нашем регионе проходит чемпионат страны. Наша цель - привлечь молодежь региона, довести ее до олимпийского уровня и получить лицензию. Большая радость будет, если из Мангистауской области выйдет победитель Олимпиады. Поэтому хочу отметить, что региональное управление физической культуры и спорта поддерживает такие чемпионаты. Желаю спортсменам удачи! Надеюсь, вы полностью продемонстрируете свою подготовку и уровень в сегодняшнем соревновании. Пусть победят лучшие, - сказал Максат Мукаш.

Президент Объединения юридических лиц в форме ассоциации «Национальная федерация стрельбы из лука РК» Айдос Акжанов отметил, почему для проведения чемпионата страны был выбран Мангистауский регион.

В Актау впервые проводится чемпионат РК по стрельбе из лука. Мы планируем ежегодно проводить эти соревнования в Актау традиционно. Поставлена цель-создать специальную Федерацию в Мангистауском регионе, подготовить тренеров в Центре спортивной подготовки, создать областную сборную команду и вывести мангистауцев на большие соревнования. Это станет серьезным событием для жителей региона, поскольку чемпионат проводится впервые в Актау. Всего в 2024 году федерация провела восемь республиканских мероприятий. Все соревнования направлены на повышение популярности данного вида спорта. Те, кто станет чемпионами в этом соревновании, в следующем году войдут в национальную сборную РК. Поэтому думаю, что спортсмены сделают все возможное и продемонстрируют свое мастерство на сегодняшнем турнире, - сказал Айдос Акжанов.

После церемонии открытия гости попробовали пострелять из лука.