Экоакции в рамках программы «Таза Қазақстан» продолжаются в Мангистау

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В мероприятии приняли участие 50 студентов Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, которые совместно с организаторами занимались уборкой территории урочища, сортировкой мусора, и внесли свой вклад в сохранение уникальной природы региона.

Урочище Саура, расположенное в 90 км от Актау, на западном побережье Каспийского моря, привлекает своей природной красотой, уникальной экосистемой и богатой историей.

Главная достопримечательность урочища - озеро, окруженное отвесными каменными стенами, постоянными жителями которого являются редкие реликтовые болотные черепахи. С Саурой связано множество легенд. Согласно одному из преданий, озеро возникло из слез несчастной женщины, покончившей с собой после трагической утраты. Другая история рассказывает о Бекет-ата, который, согласно легенде, прилетел к Сауре на «черных лебедях неверия», чтобы доказать силу своей веры.

Кроме того, на территории урочища сохранились археологические памятники, такие как разрушенная крепость бронзового века, некрополь и следы стоянки караванов Великого Шелкового пути. В крепости обнаружены захоронения, артефакты и следы древних землетрясений, которые, предположительно, привели к ее разрушению. Саура — это место, где природа, легенды и история сливаются в единое целое, создавая уникальную атмосферу, притягивающую туристов и исследователей.



По словам менеджера проектов НПУ «ЭкоМангистау» Алиева Джавид Зейнелабдин оглы, программа «Таза Қазақстан» является важным шагом к развитию экологической культуры среди населения.

Сегодня мы видим, что участие молодежи в экологических акциях — это не просто уборка территорий, а осознанный вклад в будущее нашей природы. Каждый из нас может стать частью большого дела — сохранения окружающей среды. Приглашаем всех желающих присоединиться к акции в любой точке города. Ваше участие станет важным шагом на пути к созданию чистого и экологически безопасного Казахстана, - заключил Алиев Джавид Зейнелабдин оглы.



Также в Мангистауской области клубом «Эколидер» инициирован проект «Қаракөл сақшылары» в рамках программы малых грантов управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области. Целью проекта стало изучение орнитологического биоразнообразия озера Қаракөл, проведение экспресс-оценки состояния экосистемы и анализ среды обитания птиц.



В реализации проекта приняли участие воспитанники областного детского дома семейного типа, учащиеся школы-интерната для одаренных детей, студенты биологических и экологических специальностей университета им. Ш. Есенова, а также учащиеся областного колледжа туризма. В рамках проекта был сформирован волонтерский корпус численностью 135 человек. Участники наблюдали за популяцией около 15 000 поганок, 10 000 лебедей-шипунов, а также за фламинго, цаплями, болотными лунками, утками и чайками.



Собранные данные и выполненные зарисовки стали основой для новых научных проектов школьников и студентов. Так, двое учащихся из Мангистауской области подготовили исследования по проблемам озера «Қаракөл» и стали победителями областного этапа республиканского конкурса научных проектов.

Руководитель волонтерского клуба «Эколидер» и член регионального экологического совета ассоциации «Ecojer» Бахытгуль Омирханкызы подчеркнула значимость таких инициатив.

В прошлом году в Мангистауской области мы инициировали независимые исследования причин массовой гибели более 1200 лебедей и около 2000 каспийских тюленей. Для предотвращения подобных экологических катастроф необходимо повышать уровень экологической грамотности населения. Клуб «Эколидер» активно участвует в акциях программы «Таза Қазақстан», занимается сортировкой, сбором и переработкой твердых бытовых отходов. Кроме того, мы проводим профориентационную работу с учащимися школ, помогая им выбрать профессии, связанные с изучением и охраной природы, — отметила Бахытгуль Омирханкызы.



Стоит отметить, в 2024 году экологическая программа «Таза Қазақстан», реализуемая по поручению Главы государства, значительно расширила масштабы традиционных субботников, придав им новый формат.

В рамках эконедели в субботниках приняли участие более 168 тысяч человек, задействовано 1738 единиц техники, вывезено 27 462 тонны мусора. Также в текущем году в Мангистауской области было выявлено 69 несанкционированных свалок, из которых на сегодняшний день ликвидированы 44. В ходе благоустройства и очистки региона были приведены в порядок 76 983 дворовых территории, а также выполнены работы по ремонту дорожных ям на площади 85 011 квадратных метров, из которых 45 632 квадратных метра — в городе Актау. Высажено 20 300 деревьев, в 49 садах и питомниках проведены работы по посадке, уходу и восстановлению зелёных насаждений.

Работы по восстановлению и очистке охватили 137 историко-культурных памятников. На всех социальных объектах организованы мероприятия по очистке и благоустройству. На побережье Каспийского моря с помощью 70 единиц техники вывезены высохшие травы и камыши.