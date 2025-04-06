Димаш встретился с 87-летней мастерицей из Мангистау и получил в подарок шашак, связанный специально для него

Шархат Толемисова, 87-летняя мастерица из Мангистау, приехала на церемонию открытия фестиваля «Актау – культурная столица тюркского мира» и участвовала в ней в течение 2 дней, чтобы подарить шашак, который она связала для Димаша Кудайбергена.

Фото: кадр из видео

Ранее мы сообщали, что женщина, которой почти 90 лет, сделала его для Димаша и пожелала преподнести его собственноручно.

Димаш – сын казахского народа. Услышав, что он приезжает в Актау, я подумала: «Почему бы не сделать шашак для него?». Вот почему я решила встретиться с ним, - сказала Шархат-апа.

Сегодня Димаш Кудайберген встретился с мастерицей и получил особый подарок, посвященный ему.

Я прочитал в социальных сетях, что апа сделала для меня особый подарок. И я не переставал думать о том, что мне нужно с ней встретиться после вчерашнего концерта, - сказал Димаш и вручил подарок 10-летнему правнуку, который сопровождал свою бабушку.