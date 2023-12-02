Впервые в Жанаозене прошёл плоггинг-марафон

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Активная молодежь участвовала в соревнованиях по уборке мусора, разделившись на группы и пробежав по принадлежащим им территориям. Плоггинг означает всегда оставаться на связи с процессами охраны окружающей среды, то есть данное направление является популярным мероприятием среди молодежи в мировой практике.Марафон начался с 34 - й улицы мкр. «Мерей» в селе Рахат и продолжился до 9 средней школы. В кампании приняли участие 11 команд, около 50 волонтеров и молодых людей.В рамках плоггинга было собрано около 2 тонн мусора. Был также проведен конкурс, направленный на выявление самого тяжелого мешка с мусором. Группа активистов взвесила мешки на весах и определила победителей. В итоге победили команды «Каспий 2», «Устюрт» и «Эко».