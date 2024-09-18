В Актау более 100 детей остались без школы

Более 100 детей в Актау не могут посещать школу. Новое учебное заведение к 1 сентября открыть не смогли. Спустя две учебные недели родители забили тревогу: в построенное учреждение детей приняли, но им приходится пропускать школьную программу. Обвиняют родители чиновников управления образования, передает Atameken Business .

Фото: кадр из видеосюжета Atameken Business

В одной школе приняли, но не впускают, а в другую перейти невозможно. Для оставшихся без школы детей нет мест. С таким фактом столкнулись родители, которые с большой надеждой ждали открытия новой школы в 19А микрорайоне.

Дети вынуждены пропускать учебную программу, что сильно тревожит родителей. Школа до сих пор не готова принять учеников. Но об этом должны были заранее позаботиться в управлении образования, считают горожане.

Мы приходим, нам отвечают: «Зачем вы пришли, мы сами сообщим». Родители в ожидании открытия этой школы, мы вынуждены собраться перед акиматом, потому что нас не слышат, - говорит жительница Актау Нурзат Шоканаева.

Между тем, в управлении образования отмечают, что ситуация вышла из-под контроля из-за халатности подрядчиков. В школе до сих пор ведется набор педагогов. Родители продолжают обращаться с жалобами.

Новая школа полностью готова к эксплуатации. Но из-за длительного оформления документов мы не можем принять детей. Задержка произошла в связи с несвоевременной сдачей пакета документов подрядной организацией, - сказала руководитель отдела Актауского городского управления образования Тоты Кулметенова.

В управлении образования дважды сдвигали дату открытия долгожданного учебного заведения. В результате родителям сказали привести детей 1 октября. Но сроки слишком растянули, считают люди, и требуют вмешательства исполнительных органов области.