В Актау назначен новый руководитель отдела образования

Новым главой Актауского городского отдела образования стал Гани Курмангалиев. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления образования.
Гани Курмангалиев окончил Актюбинский университет имени С.Байышева, Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет.
Трудовую деятельность начал учителем английского языка в средней школе №18 в Жанаозене.
В разные годы работал в Жанаозенском политехническом колледже, Жанаозенском городском молодежном ресурсном центре, IT-школе-лицее областного центра, Актауской общеобразовательной школе №16 имени Саламата Мукашева.
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