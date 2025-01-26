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26.01.2025, 17:21

Родителям дошколят помогают в Актау

Образование 0 982 Сергей Кораблев

Стало известно об открытии еще одного консультационного пункта на базе яслей-сада №14 «Айгөлек» в 5 микрорайоне. Проводится  набор детей с 3-4 лет в группу с русским языком обучения.

Фото предоставила методист Гулнара Косназаровна
Фото предоставила методист Гулнара Косназаровна

Как сообщили в дошкольном учреждении, каждый родитель может обратиться к ним за помощью бесплатно. Здесь работают методист, медсестра, воспитатели, психолог, музыкальный руководитель.

Основные направления консультационного пункта:

Оказание диагностической помощи: психолого-педагогическое исследование ребенка, выявление индивидуальных особенностей и склонностей  ребенка, его потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;

Оказание консультационной помощи: психологическое, социальное, педагогическое консультирование, информирование родителей или законных представителей о физиологических и психологических особенностях развития ребенка, влиянии основных направлений воспитания, преодолении стрессовых ситуаций; 

Оказание методической помощи: информирование родителей или законных представителей о педагогических методах и подходах, направленных на предупреждение возникающих в семье проблем, формирование педагогической культуры родителей, установление позитивных отношений в семье, знакомство с технологиями коррекции и развития на основе особенностей индивидуального развития ребенка, направленных на обучение родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи.

Также сообщается о наборе детей 3-4 лет в дополнительную среднюю группу «Лучики»  с русским языком обучения.

Номера телефона для справок: +7 (7292) 52-17-54 и 52-17-55.

Напомним, первый консультационный пункт работает на базе яслей-сада №10 «Толқын» в 4 микрорайоне. 

Второй пункт функционирует на базе ясли-сада №11 «Кәусар» в 6 микрорайоне.

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