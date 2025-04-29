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29.04.2025, 17:52

Признание зарубежных дипломов: мангистаусцам рассказали, как оформить документы через ЦОН

Образование 0 582 Сергей Кораблев

В Казахстане растет число граждан, получивших образование за рубежом. Чтобы использовать иностранный диплом или аттестат на территории нашей страны, необходимо пройти процедуру признания документа об образовании. В мангистауском филиале НАО «Правительство для граждан» рассказали, как это сделать, сообщает Lada.kz.

Фото: © burst/@shopifypartners
Фото: © burst/@shopifypartners

Признание – это официальное подтверждение подлинности документов, выданных зарубежными образовательными учреждениями, научными центрами или лабораториями. Граждане, вернувшиеся в Казахстан с иностранными документами об образовании, могут подать заявление на их признание в Центрах обслуживания населения (ЦОН) или через портал электронного правительства (ПЭП).

Для подачи заявления необходимо подготовить следующие документы:

  • удостоверение личности заявителя;
  • квитанцию об уплате государственной пошлины;
  • оригинал документа об образовании и приложения к нему, а также их копии.

Если документ и приложения к нему оформлены на иностранном языке, необходимо предоставить нотариально заверенный перевод. Перевод должен включать не только текст, но и печати, содержащиеся в оригинале документа. Документы принимаются как в оригинальном виде, так и в нотариально удостоверенной форме. Сроки рассмотрения заявления зависят от способа подачи и вида документов, - рассказали в филиале.

Специалисты отметили, что процедура признания позволяет официально использовать иностранные документы об образовании для трудоустройства, продолжения учебы или участия в конкурсах на государственные должности.

К слову, для удобства граждан предусмотрена возможность подачи заявления онлайн, что значительно экономит время и упрощает доступ к государственной услуге.

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