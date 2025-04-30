Молодые изобретатели из Мангистау разработали систему предсменного медосмотра

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Представители Назарбаев интеллектуальной школы – выпускник Данил Мухалев и ученица двенадцатого класса Камила Куатова с коллегами Мади Медетом и Уланом Айтбаем учредили компанию в сфере IT и второй год успешно внедряют запатентованное решение на рынке Мангистауской области.

Ребята оцифровали процесс медицинского осмотра, то есть создали устройство для автоматизации предсменного освидетельствования работников госучреждений и частных предприятий. Система проверяет трезвость заступающего на смену сотрудника, температуру тела, пульс, давление, сатурацию крови через датчики и выдает результаты анализа данных.

Сначала проект презентовали на республиканском конкурсе Solve for Tomorrow, затем устройства стали устанавливать на предприятиях. После внедрения и успешного применения устройства в регионах Казахстана, изобретатели приняли решение сделать акцент на распространении системы в Мангистауской области.

Мы решили сделать акцент на локальный push, а затем развиваться на международном уровне. Но для этого нужно было создать лучший реализабельный прототип. В течение года мы делали акцент на совершенствование технологии. Мы не изменили прототип кардинально, но устранили не фатальные ошибки. Всего мы исправляли первоначальный прототип три раза, сейчас он в безошибочном режиме функционирует на нескольких предприятиях, - рассказывает Данил.

Устройство успешно работает на четырех объектах области. Одна из доработанных моделей находится на частном предприятии по обслуживанию нефтегазового оборудования, другая установлена в областном акимате, она фиксирует, во сколько прибыл сотрудник, в каком состоянии пришел на работу, а также показатели здоровья.

Мы установили планшет в акимате при поддержке управления цифровизации, также нам предложили сотрудничество с областным центром крови. Дело в том, что в медицинском учреждении фиксируют случаи, когда доноры являются для сдачи биометериала в нетрезвом состоянии, но такие обстоятельства выясняются, когда они уже сдали кровь лабораторным путем. Устройство по определению трезвости донора даст возможность не тратить время и расходные материалы, - рассказывает Камила Куатова.

До этого систему закупили застройщики жилых комплексов, а также администрация опреснительного завода. В целом изобретатели ориентируются на предприятия, где не нужны углубленные проверки сотрудников перед сменой, а осмотры должны проходить быстрее и с меньшим количеством проверяемых данных.

5 ноября 2024 года юные изобретатели получили патент, удостоверяющий исключительное право на изобретение и продолжают его совершенствование.

Год был посвящен прогрессии самого прототипа. До этого у нас работали планшеты, а сейчас мы используем мини-компьютеры. Мы закупаем новые, более профессиональные технически ориентированные алкотестеры, которые используются крупными промышленными предприятиями. Также мы усовершенствовали вычислительную мощность устройств, улучшены сенсоры. Вся разработка и производство ведутся в Актау, корпусы также печатаются и собираются у нас. К устройствам мы можем подключаться онлайн и в случае неполадок быстро их исправить удаленно, - рассказывает Камила Куатова.

Дополнительным новшеством стало то, что используя технологию компьютерного зрения при проведении Face ID, усовершенствованное устройство проверяет наличие рабочей одежды или униформы заступающего на смену сотрудника. То есть, программа автоматически проверяет надел ли работник на смену каску или фуражку, а также перчатки. Таким образом, система помогает работодателю быстро понять, насколько готовым сотрудник приступает к должностным обязанностям.

Отметим, что ребята притворили идею в жизнь, когда все были еще школьниками. Сегодня Данил является студентом вуза во Франции, Камила заканчивает 12 класс Назарбаев интеллектуальной школы в Актау и планирует поступать на инженерный факультет одного из вузов в США.

Данил отмечает, что команда изобретателей намерена развернуть бизнес на европейском рынке, для этого планшеты нужно будет адаптировать под существующие требования. Для юноши это не является проблемой, так помимо знаний в сфере IT, он владеет французским, немецким и английским языками.

Наш план на будущее – это расширение на европейские рынки. Сейчас мы проводим анализ и выбираем ниши, в которых мы могли бы реализовать проект. Пытаемся понять, какие проблемы мы поможем решить с помощью нашего устройства в европейских странах. Подчеркну, что разработку и производство продукта мы хотели бы сохранить в Актау, нам важен факт того, что устройства, которые производятся в Актау, используются в Европе. Это гештальт, который мы намерены закрыть, - заключил Данал Мухалев.

Автор: Галия Медетова.