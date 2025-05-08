До начала учебного года в Мангистау откроют 9 новых школ

В Мангистауской области к новому 2025-2026 учебному году планируется ввести в эксплуатацию девять школ, рассчитанных на 8100 ученических мест. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления образования Гульбану Кызылгулова, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций МО.
Три новых школы откроются в Актау, по две – в Мунайлинском и Бейнеуском районах, еще по одной – в Жанаозене и Мангистауском районе.
Все объекты возводятся в рамках национального проекта «Комфортная школа». В декабре прошлого года уже сданы четыре школы на 4500 мест. До начала нового учебного года будут завершены еще девять. Помимо этого, в соответствии с поручением Президента по модернизации 1300 учебных заведений в 21 школе региона проведут капитальный ремонт. Работы рассчитаны на 2025–2027 годы, - уточнила Гульбану Кызылгулова.
По её словам, развитие системы образования охватывает и дошкольное звено. С начала текущего года в регионе открылись три детских сада.
В рамках направления «Дошкольное воспитание и обучение» в 2025 году планируется открытие 17 новых детских садов общей вместимостью до 4410 мест. Также поступили предложения от частных инвесторов по строительству ещё трёх дошкольных учреждений в 18 и 34 микрорайонах Актау, а также в Мунайлинском районе – на условиях государственно-частного партнёрства, - добавила спикер.
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