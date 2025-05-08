18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.01
582.47
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.05.2025, 14:30

До начала учебного года в Мангистау откроют 9 новых школ

Образование 0 1 787 Наталья Вронская

В Мангистауской области к новому 2025-2026 учебному году планируется ввести в эксплуатацию девять школ, рассчитанных на 8100 ученических мест. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления образования Гульбану Кызылгулова, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций МО.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

Три новых школы откроются в Актау, по две – в Мунайлинском и Бейнеуском районах, еще по одной – в Жанаозене и Мангистауском районе.

Все объекты возводятся в рамках национального проекта «Комфортная школа». В декабре прошлого года уже сданы четыре школы на 4500 мест. До начала нового учебного года будут завершены еще девять. Помимо этого, в соответствии с поручением Президента по модернизации 1300 учебных заведений в 21 школе региона проведут капитальный ремонт. Работы рассчитаны на 2025–2027 годы, - уточнила Гульбану Кызылгулова.

По её словам, развитие системы образования охватывает и дошкольное звено. С начала текущего года в регионе открылись три детских сада.

В рамках направления «Дошкольное воспитание и обучение» в 2025 году планируется открытие 17 новых детских садов общей вместимостью до 4410 мест. Также поступили предложения от частных инвесторов по строительству ещё трёх дошкольных учреждений в 18 и 34 микрорайонах Актау, а также в Мунайлинском районе – на условиях государственно-частного партнёрства, - добавила спикер.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле