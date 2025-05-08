До начала учебного года в Мангистау откроют 9 новых школ

В Мангистауской области к новому 2025-2026 учебному году планируется ввести в эксплуатацию девять школ, рассчитанных на 8100 ученических мест. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления образования Гульбану Кызылгулова, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций МО.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Три новых школы откроются в Актау, по две – в Мунайлинском и Бейнеуском районах, еще по одной – в Жанаозене и Мангистауском районе.

Все объекты возводятся в рамках национального проекта «Комфортная школа». В декабре прошлого года уже сданы четыре школы на 4500 мест. До начала нового учебного года будут завершены еще девять. Помимо этого, в соответствии с поручением Президента по модернизации 1300 учебных заведений в 21 школе региона проведут капитальный ремонт. Работы рассчитаны на 2025–2027 годы, - уточнила Гульбану Кызылгулова.

По её словам, развитие системы образования охватывает и дошкольное звено. С начала текущего года в регионе открылись три детских сада.