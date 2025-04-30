Молодые разработчики из Мангистау внедряют систему по снижению травматизма на предприятиях Казахстана

Более десяти месяцев старшеклассники из Назарбаев интеллектуальной школы (НИШ) города Актау работают над проектом Safe Eyes. Система направлена на помощь рабочим и работодателям, ведь с ее применением, как ожидают авторы проекта, снизится число нарушений техники безопасности на производстве и, как следствие, уменьшится количество травматизма.

Фото: Назарбаев интеллектуальная школа (НИШ) города Актау

Проект «Цифровой инспектор Safe Eyes», который разработали ученица 11 класса Сара Сайранова и ученик 12 класса Илияс Тлеужан с группой единомышленников. В команде по разработке системы задействованы восемь человек. Проект позволяет решать такие проблемы предприятий, как: несоблюдение ношения средств индивидуальной защиты, нахождение работников на запрещенной территории, медленный сбор сотрудников в безопасном месте во время чрезвычайных ситуаций, а также устраняет неэффективное использование камер видеонаблюдения, установленных на рабочих площадках предприятий. Внедрение системы мониторинга позволит обеспечить безопасность на предприятиях с точностью более 95%, говорят авторы проекта.

Молодые исследователи отмечают, что при возникновении внештатных ситуаций, за которыми следует производственный травматизм, компании теряют миллионы долларов, а сотрудники – здоровье и жизнь. Согласно приведенным данным, в Казахстане 2 670 человек ежегодно получают производственные травмы. Во всем мире регистрируется 340 млн несчастных случаев, каждый год 2,3 млн человек погибает из-за травм, полученных при выполнении трудовых обязательств.

Как объясняют разработчики, решение указанных проблем ограничено человеческим фактором, так как проверка на местах требует присутствия наблюдателя, а имеющиеся технические способы контроля, действующие на предприятиях, далеко не всегда эффективны. В таких условиях необходимы цифровые решения, которые могли бы предотвратить как можно больше несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций.

Школьники из НИШ предложили инновационное ИИ-решение B2B SAAB – систему на основе машинного обучения (machine learning, ML) и компьютерного зрения (Computer Vision, CV) для обеспечения безопасности и повышения продуктивности на рабочих местах.

Главные функции системы, по словам ребят, основаны на аналитике продуктивности, обнаружении воспламенений на производстве, наличии средств индивидуальной защиты у персонала, а также мониторинге перемещений работников (Mapping).

Если говорить о функционале Safe Eyes, то система умеет проверять экипировку рабочих, предупреждает об опасности, обнаруживает людей во время чрезвычайных ситуаций, в том числе в запрещенных зонах, находит источники воспламенения и дыма, готовит отчеты и аналитику, в том числе может фиксировать личность нарушителя, а также предоставляет доступ ко всем объектам предприятия в режиме 24/7 с любого устройства. Отчеты сохраняются в системе и рассылается руководству, - говорят разработчики.

Молодые ученые проанализировали эффект от внедрения Safe Eyes. По их расчетам, снижение затрат на компенсации за производственные травмы составит до 900 млн. тенге в год. Система позволит сократить нарушения правил техники безопасности на рабочих местах на 37%, а также повысить продуктивность на 20%.

На сегодняшний день школьники занимаются разработкой и обучением модели (YOLOv8), которая позволяет достичь поставленных задач за счет высокой точности.

Искусственный интеллект бывает прав не всегда на 100% и не всегда может определить некоторые моменты, особенно через камеры, установленные на рабочем пространстве, где в случаях каких-либо происшествий сложно понять ситуацию даже находясь на месте. Чтобы минимизировать данные риски не соответствий, мы тренируем нашу модель каждый день, загружая десятки тысяч фотографий, многочасовые видеоряды, на которых модель «учится» понимать, где находится человек, какие действия он производит, есть ли на нем экипировка, и так далее. Бывают случаи, когда система может ошибаться, но на сегодняшний день в 93% случаев определение обстоятельств является точным, - говорит Илияс Тлеужан.

Более полугода система уже интегрирована на Карагандинском литейно-машиностроительном заводе. Там установлена тестовая модель, работа которой позволяет совершенствовать продукт. Для молодых ученых завод стал базой для тестирования проекта, а руководство предприятия получило демоверсию, помогающую осуществлять контроль за соблюдением техники безопасности на предприятии с перспективой внедрения его на постоянной основе. Это произойдет, когда школьники доработают все функции продукта до уровня, соответствующего требованиям крупного промышленного объекта.

Разработчики считают, что система могла бы быть очень полезна и на многочисленных стройках в Мангистауской области, где помогла бы руководству организаций избежать вышеупомянутые проблемы. Сейчас изобретатели намерены наладить сотрудничество с представителями АО «Мангистаумунайгаз» по применению цифрового инспектора Safe Eyes. К руководству крупных промышленных организаций региона авторы проекта планируют обратиться после максимального апгрейта системы.

Мы хотим создать идеальную атмосферу защиты для работников производственных предприятий через наше решение, - говорит Илияс.

На сегодняшний день ребята готовятся получить авторское право на свое исследование. Они уверены, что об их полезной для общества разработке должно узнать как можно больше людей, для этого авторы проекта регулярно участвуют тематических мероприятиях.