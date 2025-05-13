«Работаем по договору»: застройщик о строительстве школы в Актау

Класс в новой школе 33 микрорайона Актау. Фото из архива

Жители 16 микрорайона требуют ускорить строительство школы. Они также опасаются, что учебное заведение будет работать на коммерческой основе, лишив детей возможности учиться рядом с домом. В управлении образования заверили, что школа на 1500 мест возводится по проекту «Комфортная школа» и обучение в ней будет бесплатным.

Жалобу жителей также прокомментировал директор компании-застройщика ТОО «Альянс LTD» Аскарбек Керелбаев.

«Планируем завершить строительство до конца этого года, но к началу учебного года 2025 не успеем. Сейчас выполнено 70% работ. Наша компания осуществляет строительство в соответствии с договорными сроками и нормативами», - отметил Аскарбек Керелбаев.

Напомним, в конце января этого года открылась «Комфортная школа» в 19 микрорайоне.