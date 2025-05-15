Опубликован полный список запретов при проведении Последнего звонка в Мангистау

Список запретов при проведении Последнего звонка озвучили в ходе брифинга на площадке Центра общественных коммуникаций Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

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По словам заместителя руководителя областного управления образования Куралай Газимовой, в списке запретов сбор денег с родителей для найма аниматоров, агентств по организации праздничных вечеров, частных студий. Нельзя проводить сбор средств на праздничные столы, подарки школе и учителям, аренду автомобилей, гуляния в общественных местах.

Спикер пояснила, что в случае если выпускники пожелают совершить прогулку на природу, необходимо предоставить приказ администрации школы, согласие родителей, а в местную полицию понадобится направить еще и письменное уведомление о планируемых маршрутах.

В прогулках, со слов Куралай Газимовой, обязательно участвуют ответственный специалист, врач и инспектор полиции. При этом необходимо проверить транспорт на техническую исправность, уточнила она.

Как и в прошлом году, выпускникам запрещено отмечать Последний звонок в ресторанах, кафе и прочих развлекательных заведениях.

Во время Последнего звонка ко всем школам будут прикреплены сотрудники полиции, как сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции региона Нурсеит Оразов.

Стражи порядка будут дежурить в непосредственной близости к учебным заведениям, где 23 мая будут проходить мероприятия. Все эти меры направлены на охрану общественного порядка и, самое главное, обеспечение безопасности самих выпускников, их имущества, - пояснил Нурсеит Оразов.

С его слов, в Последний звонок правоохранители усилят видеонаблюдение. Во всех школах они проведут разъяснительную работу среди педагогов, родителей и выпускников.

Будут также организованы встречи с предпринимателями, им запрещено продавать алкогольные напитки выпускникам.

Полицейский также пояснил, что будут выявлять подростков, находящихся в ночное время без законного представителя. Для этого организуют рейдовые мероприятия.

В свою очередь заместитель начальника управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Арман Тенел призвал обратить особое внимание на водную и пожарную безопасность.

Не допускается купание в местах, необорудованных для этих целей, а также там, где установлены знаки «Купание запрещено». Нельзя прыгать в воду с лодок, катеров, пирсов или не предназначенных для этого сооружений. Под строгим запретом купание в нетрезвом виде и, конечно, нельзя плавать на непредназначенных для этого средствах, - сообщил Арман Тенел.

Он также напомнил о запрете на применение фейерверков, пиротехнических изделий.

Места проведения мероприятия должны быть обеспечены средствами пожаротушения. Для контроля пожарной безопасности необходимо организовать ответственное дежурство. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно сообщить по номерам 101 или 112, - добавил Арман Тенел.

В этом году со школой простятся 9750 учащихся 11 классов.

Напомним, ранее список запретов к выпускным опубликовал отдел образования Актау.