Во дворах школ Актау появились граффити с экстренными номерами служб

В Актау во дворах школ начали наносить номера экстренных служб в виде граффити. Такая инициатива призвана помочь детям быстрее реагировать в чрезвычайных ситуациях и легче запоминать важные номера. Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В ДЧС региона рассказали, что начали наносить номера экстренных служб во дворах школ в виде граффити.

Мы надеемся, что благодаря этому дети и взрослые смогут быстрее реагировать в экстренных ситуациях и легче запоминать важные номера, - отметили спасатели.

В ведомстве подчеркнули, что такие надписи будут появятся во дворах всех школ областного центра.

В дальнейшем планируем подобные граффити наносить на пешеходных переходах и в местах массового скопления людей, - сообщили в ДЧС.

Напоминаем, номер экстренной службы – 112.