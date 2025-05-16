Во дворах школ Актау появились граффити с экстренными номерами служб

В Актау во дворах школ начали наносить номера экстренных служб в виде граффити. Такая инициатива призвана помочь детям быстрее реагировать в чрезвычайных ситуациях и легче запоминать важные номера. Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz.
В ДЧС региона рассказали, что начали наносить номера экстренных служб во дворах школ в виде граффити.
Мы надеемся, что благодаря этому дети и взрослые смогут быстрее реагировать в экстренных ситуациях и легче запоминать важные номера, - отметили спасатели.
В ведомстве подчеркнули, что такие надписи будут появятся во дворах всех школ областного центра.
В дальнейшем планируем подобные граффити наносить на пешеходных переходах и в местах массового скопления людей, - сообщили в ДЧС.
Напоминаем, номер экстренной службы – 112.
Комментарии0 комментарий(ев)