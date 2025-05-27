Школьница из Актау завоевала главный приз на международном конкурсе

Жасмин Вадодария. Фото: НИШ

Ученица 10 класса Жасмин Вадодария стала лучшим эссеистом в номинации «Writing & Journalism» (Письмо и журналистика) на конкурсе, организованном всемирно известной Академией Oxford Scholastica.

В этом году в конкурсе приняли участие 654 человека со всего мира, было отобрано 237 участников, а победители были объявлены в 14 предметных областях. Среди них высокую оценку получила работа школьницы из Актау Жасмин. Наставница девушки, школьный учитель Мадина Жусипова, несомненно, сыграла большую роль в оттачивании ее творческих способностей, сообщили в пресс-службе НИШ.

Помимо официального сертификата об успеваемости от Oxford Scholastica Academy, победитель получила бесплатный грант на посещение летнего онлайн-курса Oxford Scholastica стоимостью 995 фунтов стерлингов.