Двудипломное образование: Казахстан и США объединяют усилия в подготовке высококлассных специалистов

Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева (СКУ), расположенный в городе Петропавловск, становится ярким примером трансформации казахстанского высшего образования через международное сотрудничество. Совместные программы с иностранными вузами, в частности, с Университетом Аризоны (США), формируют новую модель академического партнерства, направленную на повышение качества образования и конкурентоспособности выпускников.

Все фото предоставлены администрацией СКУ им. М. Козыбаева

Образование без границ: концепция двудипломных программ

В 2022 году СКУ стал первым вузом в Казахстане, запустившим двудипломную программу с американским университетом. Суть проекта – обучение студентов одновременно в двух вузах: большую часть – в Петропавловске, заключительный семестр – в Аризоне. Программа реализуется по грантам: перелет, проживание, страхование в США и стипендия покрываются полностью. Студенты, успешно завершившие обучение, получают сразу два диплома – казахстанский и американский, что сделает их востребованными на рынке труда.

Как сообщала руководитель офиса приема и рекрутинга Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Гульмира Оспанова, сегодня по двудипломной программе обучаются 246 студентов. Основные направления: информационные технологии, биотехнологии и специальная педагогика.

Уже осенью 2025 года порядка 30 студентов отправятся на учебу в США, став первыми представителями Казахстана в Университете Аризоны по данной программе.

На сегодняшний день идет подготовка визовых документов для «первых ласточек», которые представят нашу страну в американском вузе. В поездке студентов будет сопровождать куратор, - проинформировала специалист.

Качество и доступность: условия обучения

СКУ предоставляет студентам бесплатное обучение, стипендии и проживание в современных общежитиях. Университет активно развивает материально-техническую базу и академическую мобильность: преподаватели из США читают курсы в Петропавловске как очно, так и онлайн, адаптируясь под казахстанское время. Профессора из СКУ также проходят стажировки в США в рамках программы «Болашак».

Образование ведется на английском языке. Студенты с начальным уровнем B1 достигают уровня IELTS 5.5 и выше благодаря интенсивным языковым занятиям. Они получают полноценный доступ к ресурсам американского вуза: библиотекам, студенческим картам и возможностям поступления в магистратуру со скидкой.

Благодаря качественному подходу к созданию комфортных условий обучения, студенты всех курсов двудипломной программы стали большой дружной семьей, отмечает Гульмира Оспанова.

Практико-ориентированность и трудоустройство

Двудипломное образование в СКУ – не только академический обмен, но и мощный карьерный трамплин. Уже на этапе обучения студенты проходят практику в ведущих организациях Петропавловска, выпускников ждут в Министерстве науки и высшего образования, а также на предприятиях области. Большой интерес проявляют работодатели Алматы, особенно в сфере биотехнологий.

Региональное развитие и новые горизонты

С каждым годом расширяется география студентов. К примеру, вначале из Мангистауской области в вуз поступало всего три человека, в 2024 году – уже более 30. Несмотря на климатические различия и удаленность регионов друг от друга, родители начинают доверять качеству образования в СКУ. Пример – жительница Мангистау Гаухар Сагыныш, поступившая на факультет специальной педагогики: она отмечает высокий уровень преподавания и серьезную подготовку к обучению в США. По окончанию учебы девушка станет квалифицированным логопедом-дефектологом.

Три года назад, когда мы в первый раз приехали в Мангистау, чтобы познакомить абитуриентов с возможностями вуза, к нам поступило лишь три человека. И это при том, что мы готовы обеспечить общежитиями всех студентов, независимо от программы обучения, на четыре года. Удобство состоит и в том, что здания для расселения студентов находятся на территории вуза. В текущем году к имеющимся объектам мы запустили еще два общежития на 1 200 и 360 мест. Однако, ситуация меняется, и в текущем году количество студентов из Мангистау превысило 30 человек. Сначала родители очень переживали, и детям было непросто, но к концу первого курса по ребятам из Мангистау было видно, что они привыкли и даже готовы рассказать нынешним абитуриентам из своей области о преимуществах выбора нашего университета с его гибкой политикой и высокими стандартами обучения. На сегодняшний день по двудипломной программе в СКУ обучается шесть студентов из Мангистау, - сообщает Гульмира Оспанова.

В прошлом году для Мангистау от университета предоставлялся 41 целевой грант. Для поступления на двудипломную программу были необходимы результаты ЕНТ – не менее 75 баллов по педагогическим наукам и 50 – по остальным. Все кандидаты проходят дополнительное тестирование по английскому языку.

Стратегическое партнерство во имя будущего

Двудипломная программа между СКУ и Университетом Аризоны – не просто обмен студентами, а пример системного подхода к формированию качественного высшего образования в Казахстане. Университет становится площадкой для международного диалога, научного сотрудничества и подготовки специалистов, готовых к работе как в национальных, так и в глобальных компаниях. Казахстан делает ставку на интеграцию в мировую образовательную систему – и СКУ им. М. Козыбаева уверенно прокладывает этот путь, подытожили в учебном заведении.