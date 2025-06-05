Школьник из Актау читает 17 тысяч слов в минуту

Шестиклассник Самир Валерий из Актау вызывает восхищение своими уникальными способностями – он читает со скоростью 17 тысяч слов в минуту. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК, передает Lada.kz .

Фото министерства просвещения РК

Самир Валерий – ученик 6 класса частной школы-гимназии «Жайсаң бала-2».

По данным ведомства, еще два года назад он читал не более 90 слов в минуту. Но, благодаря системным тренировкам и поддержке педагога, он значительно улучшил результат.

Сегодня его скорость чтения достигает 16-17 тысяч слов в минуту. Высокая скорость восприятия информации помогает Самиру уверенно чувствовать себя на занятиях и достигать успехов не только в гуманитарной, но и в точных науках, - говорится в сообщении ведомства.

Самир Валерий - призер городских и районных олимпиад, в 2023 году удостоился звания «Ученик года» в своей школе.

Среди сверстников он известен как организованный, целеустремленный и ответственный ученик. Активно участвует в жизни школы, проявляя лидерские качества и стремление к росту, - отметили в министерстве.

По словам Самира, в будущем он хочет работать на благо страны и реализовать себя в сфере образования, искусства и спорта.

Напомним, ранее пять школ Мангистауской области вошли в топ-100 лучших учебных заведений Казахстана.

Кроме того, школьника из нашего региона признали сильнейшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона.