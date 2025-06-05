18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.19
582.79
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.06.2025, 13:55

Школьник из Актау читает 17 тысяч слов в минуту

Образование 0 3 046 Лиана Рязанцева

Шестиклассник Самир Валерий из Актау вызывает восхищение своими уникальными способностями – он читает со скоростью 17 тысяч слов в минуту. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК, передает Lada.kz.

Фото министерства просвещения РК
Фото министерства просвещения РК

Самир Валерий – ученик 6 класса частной школы-гимназии «Жайсаң бала-2».

По данным ведомства, еще два года назад он читал не более 90 слов в минуту. Но, благодаря системным тренировкам и поддержке педагога, он значительно улучшил результат.

Сегодня его скорость чтения достигает 16-17 тысяч слов в минуту. Высокая скорость восприятия информации помогает Самиру уверенно чувствовать себя на занятиях и достигать успехов не только в гуманитарной, но и в точных науках, - говорится в сообщении ведомства.

Самир Валерий - призер городских и районных олимпиад, в 2023 году удостоился звания «Ученик года» в своей школе.

Среди сверстников он известен как организованный, целеустремленный и ответственный ученик. Активно участвует в жизни школы, проявляя лидерские качества и стремление к росту, - отметили в министерстве.

По словам Самира, в будущем он хочет работать на благо страны и реализовать себя в сфере образования, искусства и спорта.

Напомним, ранее пять школ Мангистауской области вошли в топ-100 лучших учебных заведений Казахстана. 

Кроме того, школьника из нашего региона признали сильнейшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
7 seconds
7 seconds
Вы с размерностью ничего не попутал? 17 тысяч слов в минуту, это 283 в секунду. Это "Война и Мир", все тома, за 27 минут, перелистывать страницу почти каждую секунду. Самим не смешно ?)))
05.06.2025, 20:04
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…