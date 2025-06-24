В пригороде Актау откроют новую школу

В жилом массиве "Рауан", расположенном на территории села Умирзак, подчинённого Актау, впервые откроется общеобразовательная школа, передает Lada.kz.
Как сообщили в пресс-службе управления образования Мангистауской области, новая школа начнёт работу в 2025-2026 учебном году. Учебное заведение возводят в рамках проекта «Школы будущего».
В жилом массиве "Рауан" проживают 574 школьника, и большинство из них – 440 человек – учатся в СШ №27, расположенной в селе Умирзак. Детей к месту учебы и обратно домой ежедневно развозят четыре школьных автобуса.
Оставшиеся 134 ученика вынуждены посещать различные школы областного центра.
Новое учебное заведение позволит сделать процесс обучения комфортным и безопасным.
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