В пригороде Актау откроют новую школу

Новая школа. Фото: управление образования МО

Как сообщили в пресс-службе управления образования Мангистауской области, новая школа начнёт работу в 2025-2026 учебном году. Учебное заведение возводят в рамках проекта «Школы будущего».

В жилом массиве "Рауан" проживают 574 школьника, и большинство из них – 440 человек – учатся в СШ №27, расположенной в селе Умирзак. Детей к месту учебы и обратно домой ежедневно развозят четыре школьных автобуса.

Оставшиеся 134 ученика вынуждены посещать различные школы областного центра.

Новое учебное заведение позволит сделать процесс обучения комфортным и безопасным.