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28.06.2025, 10:51

Будущее Казахстана: 1800 студентов завершили обучение в вузе Актау

Образование 0 1 882 Сергей Кораблев

В Yessenov University имени Шахмардана Есенова состоялась церемония вручения дипломов выпускникам, сообщает Lada.kz.

Фото пресс-службы акима области
Фото пресс-службы акима области

Как сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, торжественное мероприятие прошло вчера, 27 июня. В этот день 1 800 молодых специалистов получили дипломы о высшем образовании. Среди них 43 выпускника окончили университет с отличием и стали обладателями красных дипломов.

В церемонии принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

 По инициативе Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в нашей стране особое внимание уделяется сфере образования — особенно среднему и высшему, а также светлому будущему молодежи. Яркий пример тому — сегодняшнее историческое и значимое событие, проходящее под открытым небом в стенах Есенов университета. Перед вами открываются новые горизонты, возможности и ответственная взрослая жизнь. Вы — надежда и будущее не только Мангистауской области, но и всей казахской нации. Мы верим в вас. У вас всё получится. Стремитесь, терпите, преодолевайте — тогда вы добьётесь больших успехов и достигнете новых высот. Пусть ваш путь будет светлым. Отдельная благодарность вашим родителям и преподавателям, которые поддержали вас на пути к этому достижению, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Ректор университета, профессор Берик Ахметов также выразил благодарность родителям и преподавателям, пожелав выпускникам успехов на новом жизненном этапе.

Следует отметить, что в этом году Yessenov University впервые вошёл в глобальный рейтинг QS World University Rankings 2025, оказавшись в числе лучших университетов мира. В настоящее время в вузе обучаются более 9 000 студентов. С 1976 года Yessenov University выпустил свыше 43 000 специалистов.

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