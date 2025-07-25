Сколько грантов предусмотрено для выпускников из Мангистау

Клара Кулатаева. Фото: ЦОК

Для абитуриентов из Мангистау в этом году выделено 175 образовательных грантов из местного бюджета: на специальности в области общей медицины - 126, в области искусства - 20, педагогики - 2, сферы обслуживания - 6, инженерии - 5, информационной безопасности - 3, сельского хозяйства - 10, религиоведения - 3.

Также в этом году для выпускников Мангистауской области выделено 2 тысячи целевых грантов. Из них 267 на педагогические специальности, 100 на специальности в области искусства, 70 на естественные науки, 22 на социальные науки, 190 на специальности в области бизнеса, управления и права, 565 на сферу информационно-коммуникационных технологий, 596 на инженерные, обрабатывающие и строительные специальности, 30 на сельское хозяйство, 60 на сферу обслуживания.

«Выпускники колледжей и прошлых лет не могут участвовать в конкурсе на целевые гранты, однако имеют возможность участвовать в общем конкурсе. По целевым грантам выпускники этого года смогут обучаться в более чем 40 ведущих вузах страны», — отметила Клара Кулатаева в ходе брифинга на площадке ЦОКа.

В августе состоится заседание конкурсной комиссии по назначению образовательных грантов, выделенных из местного бюджета.

«Приём документов пройдёт с 5 по 10 августа на базе университета имени Ш. Есенова в Актау. Заседание конкурсной комиссии состоится до 17 августа. Список обладателей грантов будет опубликован на сайте областного управления образования после 20 августа», — добавила Клара Кулатаева.

На 2025-2026 учебный год по республике выделено 90 тысяч государственных грантов: 77 тысяч на бакалавриат, 10 тысяч на магистратуру, и 3 тысячи на докторантуру.