18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.93
636.71
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.07.2025, 09:07

Сколько грантов предусмотрено для выпускников из Мангистау

Образование 0 990 Ольга Максимова

О количестве грантов, предназначенных для выпускников школ региона, рассказала руководитель отдела дошкольного, среднего образования и развития цифровых технологий областного управления образования Клара Кулатаева, передает Lada.kz.

Клара Кулатаева. Фото: ЦОК
Клара Кулатаева. Фото: ЦОК

Для абитуриентов из Мангистау в этом году выделено 175 образовательных грантов из местного бюджета: на специальности в области общей медицины - 126, в области искусства - 20, педагогики - 2, сферы обслуживания - 6, инженерии - 5, информационной безопасности - 3, сельского хозяйства - 10, религиоведения - 3.  

Также в этом году для выпускников Мангистауской области выделено 2 тысячи целевых грантов. Из них 267 на педагогические специальности, 100 на специальности в области искусства, 70 на естественные науки, 22 на социальные науки, 190 на специальности в области бизнеса, управления и права, 565  на сферу информационно-коммуникационных технологий, 596 на инженерные, обрабатывающие и строительные специальности, 30  на сельское хозяйство, 60  на сферу обслуживания.

«Выпускники колледжей и прошлых лет не могут участвовать в конкурсе на целевые гранты, однако имеют возможность участвовать в общем конкурсе. По целевым грантам выпускники этого года смогут обучаться в более чем 40 ведущих вузах страны», — отметила Клара Кулатаева в ходе брифинга на площадке ЦОКа.

В августе состоится заседание конкурсной комиссии по назначению образовательных грантов, выделенных из местного бюджета.

«Приём документов пройдёт с 5 по 10 августа на базе университета имени Ш. Есенова в Актау. Заседание конкурсной комиссии состоится до 17 августа. Список обладателей грантов будет опубликован на сайте областного управления образования после 20 августа», — добавила Клара Кулатаева.

На 2025-2026 учебный год по республике выделено 90 тысяч государственных грантов: 77 тысяч на бакалавриат, 10 тысяч на магистратуру, и 3 тысячи на докторантуру.

2
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…