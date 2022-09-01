К 18–летию каждый казахстанец получит по 3 тысячи долларов

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Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Республики Казахстан Руслан Желдибай.



Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. По расчётам Национального банка и Правительства, с учётом того, что каждый год в стране рождается в среднем 400 тысяч детей, к 18-летию на индивидуальном счёте будет накоплено, минимум, 3 тысячи долларов.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.