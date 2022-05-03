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Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:39

Просмотров: 481

Флешмоб в пользу прививок провели в Актау

Мероприятие прошло в рамках всемирной недели иммунизации, сообщает центр общественных коммуникаций региона.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Танцевальный флешмоб провели студенты медицинского колледжа «Меирбике» при поддержке управления здравоохранения и санитарно-эпидемиологического департамента центра формирования здорового образа жизни. Главной целью мероприятия было привлечь внимание людей и убедить их в необходимости профилактических прививок.

Специалисты пояснили, что иммунизация - это защита от большинства инфекций, включая такие заболевания, как корь, полиомиелит, грипп и другие. Они могут стать причиной смерти и инвалидности, а вакцинация - одна из немногих мер, которая, по словам медиков, обеспечивает сохранение здоровья и защиту от опасных инфекций.

Флешмоб в пользу прививок провели в Актау


Всю необходимую информацию о прививках студенты-медики разместили на буклетах, которые они раздали посетителям одного из торговых центров города. Все желающие смогли вместе со участниками флешмоба запустить в небо синие и белые шары.

Всемирная неделя иммунизации - это глобальная кампания общественного здравоохранения, направленная на повышение осведомленности и уровня иммунизации против болезней, предотвращаемых с помощью вакцин во всем мире.

Флешмоб в пользу прививок провели в Актау



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Комментарии ( 1 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 14:37
Хотел сделать ревакцинацию любой вакциной кроме Файзера а никаких других вакцин в Актау нет. Передумал. Возможно и с другими вакцинами так же. Зато флешмоб провели!
 
 

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