Флешмоб в пользу прививок провели в Актау

Танцевальный флешмоб провели студенты медицинского колледжа «Меирбике» при поддержке управления здравоохранения и санитарно-эпидемиологического департамента центра формирования здорового образа жизни. Главной целью мероприятия было привлечь внимание людей и убедить их в необходимости профилактических прививок.Специалисты пояснили, что иммунизация - это защита от большинства инфекций, включая такие заболевания, как корь, полиомиелит, грипп и другие. Они могут стать причиной смерти и инвалидности, а вакцинация - одна из немногих мер, которая, по словам медиков, обеспечивает сохранение здоровья и защиту от опасных инфекций.Всю необходимую информацию о прививках студенты-медики разместили на буклетах, которые они раздали посетителям одного из торговых центров города. Все желающие смогли вместе со участниками флешмоба запустить в небо синие и белые шары.Всемирная неделя иммунизации - это глобальная кампания общественного здравоохранения, направленная на повышение осведомленности и уровня иммунизации против болезней, предотвращаемых с помощью вакцин во всем мире.