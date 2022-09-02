Мангистауские полицейские провели правовой всеобуч для подростков

Мероприятие организовано по поручению министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова, а главная его цель заключается в защите прав несовершеннолетних от преступных посягательств, профилактика подростковой преступности.В частности, такая встреча прошла в лицее-интернате «Білім-инновация», расположенном в 30 микрорайоне Актау. Там с молодыми людьми встретился заместитель начальника ДП области Амангельды Досжанов.- Прежде всего мы говорили о тяжёлых наркотиках, в том числе синтетических, о последствиях их употребления. Это химическая отрава, производимая в искусственных условиях, представляет серьезную угрозу для организма, приводят к необратимым последствиям и смерти. Мы также объяснили подросткам, с какого возраста наступает уголовная ответственность, и какое наказание предусмотрено за совершение преступлений. Молодые люди получили информацию о своих правах и о том, как не стать жертвой преступников, - рассказал Амангельды Досжанов.В мероприятии принимают участие сотрудники различных подразделений департамента: это дознаватели, следователи и др.