«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Сентября
+27...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.47 KZT
  • €1 = 472.66 KZT
  • 1 RUB = 7.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:58

Просмотров: 298

Мангистауские полицейские провели правовой всеобуч для подростков

В организациях образования Мангистауской области прошла республиканская акция «Правовой всеобуч». На таких встречах сотрудники полиции разъясняют подросткам нормы административного и уголовного законодательства РК, рассказывают о вреде наркотиков, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Кадр видео
Мероприятие организовано по поручению министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова, а главная его цель заключается в защите прав несовершеннолетних от преступных посягательств, профилактика подростковой преступности.

В частности, такая встреча прошла в лицее-интернате «Білім-инновация», расположенном в 30 микрорайоне Актау. Там с молодыми людьми встретился заместитель начальника ДП области Амангельды Досжанов.

- Прежде всего мы говорили о тяжёлых наркотиках, в том числе синтетических, о последствиях их употребления. Это химическая отрава, производимая в искусственных условиях, представляет серьезную угрозу для организма, приводят к необратимым последствиям и смерти. Мы также объяснили подросткам, с какого возраста наступает уголовная ответственность, и какое наказание предусмотрено за совершение преступлений. Молодые люди получили информацию о своих правах и о том, как не стать жертвой преступников, - рассказал Амангельды Досжанов.

В мероприятии принимают участие сотрудники различных подразделений департамента: это дознаватели, следователи и др.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
OlegVak (Посетители) Сегодня, 19:08
Давно пора! Необходимо объяснить молодежи об уголовной ответственности за распространение наркотиков. К закладкам наркодилерами большими деньгами привлекается молодежь. Работают они максимум пол года, а потом попадаются (как правило их "сливают" сами куратуры, т.е. наркодилеры) и получают срок от 10-ти до 15-ти лет.
Необходимо объяснять детям, что работа закладчиком это прямая дорога в зону на длительный срок.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика