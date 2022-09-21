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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 16:44

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В Мангистауской области состоялся пресс-тур по объекту ТОО «МАЭК-Казатомпром»

В целях информирования потребителей о целевом использовании средств, получаемых от тарифов на коммунальные услуги, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области в рамках реализации инвестиционной программы 20 сентября 2022 года проведён пресс-тур по объекту ТОО «МАЭК-Казатомпром». Об этом сообщили в Центре общественных коммуникация Мангистауской области.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
МАЭК осуществляет производство и отпуск потребителям электрической энергии, тепловой энергии, питьевой, технической и горячей воды, а также представляет собой сложный технологический комплекс, в состав которого входят несколько основных подразделений, таких как:
- теплоэлектроцентраль №1 (ТЭЦ-1);
- теплоэлектроцентраль №2 (ТЭЦ-2);
- тепловая электростанция (ТЭС);
- завод по производству дистиллята и промышленного  тепло-водоснабжения (ЗПДиПТВС);
- и 20 вспомогательных подразделений.

В 2020 году в рамках инвестиционной программы были реализованы три проекта на общую сумму 253 962 тыс. тенге (без НДС).

Это такие проекты как:
1. По тепловой энергии и горячей воде: Капитальный ремонт участка теплопровода ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (III этап) на сумму 155 580 тыс. тенге;
2. По питьевой воде: Капитальный ремонт ПИВ-8 ДОУ-10 с заменой теплообменных трубок на сумму 67 743 тыс. тенге;
3. По технической воде: Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (1-й этап) на сумму 30 639 тыс. тенге.

Общее освоение денежных средств составило  98 %, все работы выполнены в полном объеме.

В 2021 году реализованы 3 проекта на общую сумму 258 795 тыс. тенге (без НДС). Это такие проекты как:
1. По тепловой энергии и горячей воде: Капитальный ремонт участка теплопровода ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (IV этап) на сумму 158 148 тыс. тенге;
2. По питьевой воде: Капитальный ремонт ПИВ-8 ДОУ-9 с заменой теплообменных трубок на сумму 69 917 тыс. тенге;
3. По технической воде: Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (2-й этап) на сумму 30 730 тыс. тенге.

Общее освоение денежных средств составило  85 %, все работы выполнены в полном объеме.

В 2022 году так же реализованы 3 проекта на общую сумму 263 853 тыс. тенге (без НДС). Это такие проекты как:
1. По тепловой энергии и горячей воде: Капитальный ремонт участка теплопровода ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (V этап) на сумму 160 785 тыс. тенге. На сегодняшний день уже освоено 152 934 тыс. тенге, то есть 95% от общей суммы. Окончание работ – сентябрь 2022 года;
2. По питьевой воде: Капитальный ремонт лучевой системы фильтров ФКП СППВ-40 (II-й этап) на общую сумму 72 245 тыс. тенге. На сегодняшний день работы выполнены, предусмотренные средства освоены полностью.
3. По технической воде: Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800 мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (III-й этап) на сумму 30 823 тыс. тенге, которые полностью освоены.

Реализация данных проектов увеличит срок службы, а также надежную эксплуатацию оборудования, трубопроводов тепловых сетей, питьевой и технической воды, что оказывает положительное влияние на бесперебойное снабжение потребителей энергоресурсами.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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