В Мангистауской области состоялся пресс-тур по объекту ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

МАЭК осуществляет производство и отпуск потребителям электрической энергии, тепловой энергии, питьевой, технической и горячей воды, а также представляет собой сложный технологический комплекс, в состав которого входят несколько основных подразделений, таких как:

- теплоэлектроцентраль №1 (ТЭЦ-1);

- теплоэлектроцентраль №2 (ТЭЦ-2);

- тепловая электростанция (ТЭС);

- завод по производству дистиллята и промышленного тепло-водоснабжения (ЗПДиПТВС);

- и 20 вспомогательных подразделений.



В 2020 году в рамках инвестиционной программы были реализованы три проекта на общую сумму 253 962 тыс. тенге (без НДС).



Это такие проекты как:

1. По тепловой энергии и горячей воде: Капитальный ремонт участка теплопровода ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (III этап) на сумму 155 580 тыс. тенге;

2. По питьевой воде: Капитальный ремонт ПИВ-8 ДОУ-10 с заменой теплообменных трубок на сумму 67 743 тыс. тенге;

3. По технической воде: Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (1-й этап) на сумму 30 639 тыс. тенге.



Общее освоение денежных средств составило 98 %, все работы выполнены в полном объеме.



В 2021 году реализованы 3 проекта на общую сумму 258 795 тыс. тенге (без НДС). Это такие проекты как:

1. По тепловой энергии и горячей воде: Капитальный ремонт участка теплопровода ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (IV этап) на сумму 158 148 тыс. тенге;

2. По питьевой воде: Капитальный ремонт ПИВ-8 ДОУ-9 с заменой теплообменных трубок на сумму 69 917 тыс. тенге;

3. По технической воде: Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (2-й этап) на сумму 30 730 тыс. тенге.



Общее освоение денежных средств составило 85 %, все работы выполнены в полном объеме.



В 2022 году так же реализованы 3 проекта на общую сумму 263 853 тыс. тенге (без НДС). Это такие проекты как:

1. По тепловой энергии и горячей воде: Капитальный ремонт участка теплопровода ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1 (V этап) на сумму 160 785 тыс. тенге. На сегодняшний день уже освоено 152 934 тыс. тенге, то есть 95% от общей суммы. Окончание работ – сентябрь 2022 года;

2. По питьевой воде: Капитальный ремонт лучевой системы фильтров ФКП СППВ-40 (II-й этап) на общую сумму 72 245 тыс. тенге. На сегодняшний день работы выполнены, предусмотренные средства освоены полностью.

3. По технической воде: Капитальный ремонт магистрального минводовода Ду-800 мм от насосной станции второго подъема до ЦУВС-1 (III-й этап) на сумму 30 823 тыс. тенге, которые полностью освоены.



Реализация данных проектов увеличит срок службы, а также надежную эксплуатацию оборудования, трубопроводов тепловых сетей, питьевой и технической воды, что оказывает положительное влияние на бесперебойное снабжение потребителей энергоресурсами.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.