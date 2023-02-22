В Мангистау начинается реализация нефтегазового проекта по освоению трех месторождений

По словам генерального директора ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» Курмангазы Есказиева, компания планирует приступить к разработке месторождений в казахстанском секторе Каспийского моря.Ожидается, что первый баррель нефти будет добыт в 2028 году. Строительные работы его морской платформы планируют начать в конце 2024 года. Работы по проектированию будут вестись в 2023 году.- 6 февраля был подписан улучшенный модельный контракт на разработку месторождения. В сам проект будут привлечены 6 млрд долларов прямых инвестиций. На первоначальном этапе обустройства проекта будет создано две тысячи новых рабочих мест. Ожидается, что добыча начнется в 2028 году и будет составлять 4 млн тонн нефти в год, - сказал Курмангазы Есказиев.Аким области Нурлан Ногаев отметил, что данный масштабный проект позволит повысить экономический потенциал не только Мангистау, но и страны в целом.- Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, мы должны использовать большой опыт наших компаний в нефтяной промышленности и поддерживать новые инициативы. Это большая возможность и ответственность для нас. Данный проект открывает путь к подготовке специалистов, отвечающих мировым стандартам, создает новые рабочие места, и окажет благоприятный мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие региона. При этом нефтяные компании должны уделять особое внимание тому, чтобы не нанести вред морской флоре и фауне, - сказал Нурлан Ногаев.Иностранным стратегическим партнером КМГ выступает российская нефтяная компания «Лукойл». Как отметил Курмангазы Есказиев, достижению договоренностей помогла разработка улучшенного модельного контракта (УМК) в сфере недропользования для сложных проектов по разведке и добыче углеводородов.- Kalamkas-Khazar Operating создана в этом году специально для освоения месторождений «Каламкас-море» и «Хазар» на шельфе Каспийского моря. Благодаря поручению президента был подписан улучшенный модельный контракт. Планируется строительство морских платформ из стальных конструкций в 64 км от берега на структуре «Каламкас-море». Общие запасы участка по структуре «Каламкас-море» и «Хазар» составляет 81 млн тонн нефти. Кроме того, нами планируется открытие офиса в Актау. В дальнейшем будут проведены работы и на сухопутной морской части Каспийского моря, - добавил Курмангазы Есказиев