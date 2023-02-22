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Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:26

Просмотров: 1338

В Мангистау начинается реализация нефтегазового проекта по освоению трех месторождений

В Мангистау начинается реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений «Каламкас-море», «Хазар», «Ауэзов».
Согласно проекту, первую добычу на месторождении «Каламкас-Хазар» планируют начать в конце 2028 года. Строительные работы его морской платформы начнутся в конце 2024 года. Об этом сообщил Нурлану Ногаеву генеральный директор ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» Курмангазы Есказиев, передает пресс-служба акима Мангистауской области.

фото акимата Мангистауской области
По словам генерального директора ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» Курмангазы Есказиева, компания планирует приступить к разработке месторождений в казахстанском секторе Каспийского моря.

Ожидается, что первый баррель нефти будет добыт в 2028 году. Строительные работы его морской платформы планируют начать в конце 2024 года. Работы по проектированию будут вестись в 2023 году.

В Мангистау начинается реализация нефтегазового проекта по освоению трех месторождений


- 6 февраля был подписан улучшенный модельный контракт на разработку месторождения. В сам проект будут привлечены 6 млрд долларов прямых инвестиций. На первоначальном этапе обустройства проекта будет создано две тысячи новых рабочих мест. Ожидается, что добыча начнется в 2028 году и будет составлять 4 млн тонн нефти в год, - сказал Курмангазы Есказиев.

Аким области Нурлан Ногаев отметил, что данный масштабный проект позволит повысить экономический потенциал не только Мангистау, но и страны в целом.

- Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, мы должны использовать большой опыт наших компаний в нефтяной промышленности и поддерживать новые инициативы. Это большая возможность и ответственность для нас. Данный проект открывает путь к подготовке специалистов, отвечающих мировым стандартам, создает новые рабочие места, и окажет благоприятный мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие региона. При этом нефтяные компании должны уделять особое внимание тому, чтобы не нанести вред морской флоре и фауне, - сказал Нурлан Ногаев.

В Мангистау начинается реализация нефтегазового проекта по освоению трех месторождений


Иностранным стратегическим партнером КМГ выступает российская нефтяная компания «Лукойл». Как отметил Курмангазы Есказиев, достижению договоренностей помогла разработка улучшенного модельного контракта (УМК) в сфере недропользования для сложных проектов по разведке и добыче углеводородов.

В Мангистау начинается реализация нефтегазового проекта по освоению трех месторождений


- Kalamkas-Khazar Operating создана в этом году специально для освоения месторождений «Каламкас-море» и «Хазар» на шельфе Каспийского моря. Благодаря поручению президента был подписан улучшенный модельный контракт. Планируется строительство морских платформ из стальных конструкций в 64 км от берега на структуре «Каламкас-море». Общие запасы участка по структуре «Каламкас-море» и «Хазар» составляет 81 млн тонн нефти. Кроме того, нами планируется открытие офиса в Актау. В дальнейшем будут проведены работы и на сухопутной морской части Каспийского моря, - добавил Курмангазы Есказиев



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 16:41
Да, с такими сосунами углеводов и , экосистеме придет каюк.Каспийской нерпе точно не выжить

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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