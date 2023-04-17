КМГ намерен обеспечить лишившихся жилья в результате ЧП в Жанаозене новыми квартирами

АО НК «КазМунайГаз» сделала заявление по поводу ЧП в Жанаозене.



- АО НК «КазМунайГаз» выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате ЧП в г.Жанаозене. Оставшиеся без жилья семьи получат новые квартиры, пострадавшим в сотрудничестве с центральными и местными исполнительными органами будет оказана вся необходимая помощь, - говорится в сообщении Нацкомпании.



ҚМГ Жаңаөзендегі төтенше жағдай салдарынан баспанасыз қалған тұрғындарға жаңа пәтер береді.



«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Жаңаөзен қаласындағы төтенше жағдай салдарынан қайтыс болған тұрғынның отбасына, туыстары мен жақындарына қайғыра көңіл айтады және зардап шеккен жандардың тезірек сауығып кетуін тілейді.



Тұрғын үйсіз қалған отбасыларға жаңа пәтер беріледі, зардап шеккендерге орталық және жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, барлық қажетті көмек көрсетіледі.



Ранее сообщалось, что около 4 часов утра 17 апреля во 2 микрорайоне Жанаозена произошёл взрыв газового баллона. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров).



В Жанаозенскую городскую больницу госпитализированы 12 пострадавших в результате взрыва газового баллона.



Состояние двух человек врачами оценивается как крайне тяжёлое. Известно также, что скончался 29-летний мужчина.