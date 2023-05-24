В Актау стартовал XV турнир по дзюдо на призы народного батыра Ер Косая Кудайкеулы

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В соревновании, которое в этом году проводится в 15-ый раз, принимают участие 525 спортсменов из 9 областей Казахстана, а также из Армении, Грузии и Кыргызстана.По словам и. о. руководителя управления спорта Мангистауской области Айбека Имашева, такие соревнования весьма значимы для повышения технического мастерства спортсменов, они дают им огромный импульс и заставляют двигаться вперёд.- На предыдущих турнирах юные спортсмены достойно защищали спортивную честь страны, заодно получив хороший опыт. И мы надеемся, что нынешние победители турнира смогут составить конкуренцию на мировых аренах и достичь высоких результатов, - сказал Айбек Имашев.В турнире участвуют спортсмены в возрасте 10-11, а также 13-14 лет. Их подготовку оценивают 25 судей.Руководитель Мангистауской областной спортивной школы «Жас батыр» Манарбек Бисекенов отметил, что победители турнира будут удостоены звания «Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан».- Этот турнир даёт юным спортсменам страны большую возможность посоревноваться и отточить своё мастерство. Надеемся, что юные дзюдоисты продолжат путь старших товарищей, прославивших честь страны на мировой арене, - говорит Манарбек Бисекенов.По итогам сегодняшнего дня в финал вышли восемь местных спортсменов. В их числе 13-летняя хозяйка турнира Аяна Батыр. Она занимается дзюдо почти три года. Юная спортсменка боролась в весовой категории 36 кг и продолжает путь к победе. В интервью она отметила, что соревнования проходят на высоком уровне.-Участвую в таком турнире уже третий год подряд и ежегодно набираюсь опыта. В результате сегодня без проблем вышла в финал, победив свою сильную соперницу, - делится финалистка.