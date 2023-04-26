В Актау стартовал открытый республиканский турнир по дзюдо

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В девятый раз в соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из 10 областей страны в весовой категории 17 кг. Их выступления оценивают 20 судей. В числе судей-мастера спорта международного класса.По словам руководителя Мангистауской областной спортивной школы «Жас батыр» Манарбека Бисекенова, главная цель проведения открытого турнира-включение спортсменов в национальную сборную для вывода их на мировой уровень.- Сегодняшний турнир позволит спортсменам еще раз отточить свое мастерство. Для защиты чести страны на международных состязаниях необходим достаточный опыт. Такие соревнования дают возможность обмениваться передовыми приемами и приобретать бесценный опыт. Еще одна цель в организации подобных турниров - познакомить лучших дзюдоистов из каждой области друг с другом, дать им возможность побороться на одной площадке и укрепить взаимоотношения. Спортсмены, ставшие лучшими на соревнованиях, будут удостоены звания "Кандидат в мастера спорта Республики Казахстан", - сказал Манарбек Бисекенов.Турнир, который проходит среди детей и подростков, продлится два дня. По итогам первых схваток актауский спортсмен Алимхан Камбар стал лучшим и занял первое место. Спортсмен, который занимается дзюдо уже три года, уже в третий раз завоевал «Кубок Жас батыра».-Спасибо организаторам, которые проводят такие масштабные соревнования. Обыграв жамбылских, уральских дзюдоистов и своих земляков, я дошел до финала. Все соперники сильные. Каждый боролся на высоком уровне. Я также постарался продемонстрировать свое мастерство, - сказал Алимхан Камбар.