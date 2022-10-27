В Актау пройдёт ХІІІ Международный турнир памяти мастера спорта СССР Баламурата Акшабаева

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Планируется, что в турнире примут участие спортсмены из 17 областей и трёх городов страны. Церемония открытия стартует 1 ноября в 12:00 часов.



За медали сразятся около 400 борцов. По итогам турнира победителям и призёрам в каждой весовой категории будут вручены кубки, дипломы и медали различных степеней. Соревнования будут проведены по правилам Международной федерации Дзюдо.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.