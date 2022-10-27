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Опубликовано: Сегодня, 17:37

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В Актау пройдёт ХІІІ Международный турнир памяти мастера спорта СССР Баламурата Акшабаева

В спортивном комплексе «Каспий» 1 ноября пройдёт ХІІІ Международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2007 и 2008-2010 годов рождения, посвящённый памяти мастера спорта СССР Акшабаева Баламурата Султанбаевича, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Планируется, что в турнире примут участие спортсмены из 17 областей и трёх городов страны. Церемония открытия стартует 1 ноября в 12:00 часов.

За медали сразятся около 400 борцов. По итогам турнира победителям и призёрам в каждой весовой категории будут вручены кубки, дипломы и медали различных степеней. Соревнования будут проведены по правилам Международной федерации Дзюдо.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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