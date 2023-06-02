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Опубликовано: Сегодня, 13:05

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В Мангистау до 2025 года построят 21 школу на 22000 мест

Об этом в ходе брифинга в центре центральных коммуникаций сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

фото центра общественных коммуникаций
- В рамках проекта «Комфортная школа» на 2023-2025 годы в области запланировано строительство 21 школы на 22000 мест. Из них восемь школ будут построены в Актау, три - в Жанаозене. Также планируется строительство двух школ в Бейнеуском районе, две - в Мангистауском районе и шести - в Мунайлинском районе. При формировании списка учитывалась одна из актуальных проблем области – высокий показатель естественной рождаемости и рост внутренней миграции. Объявлен конкурс на строительство 10 из 13 школ, запланированных на 2023 год, - сказал аким области Нурлан Ногаев.

Кроме того, в 2024 году планируется построить 13 школ на 12 900 мест, в 2025 году - 8 школ на 9 100 мест. После ввода в эксплуатацию школ в области будет ликвидирован дефицит мест в 15 трехсменных (3999 мест) школах, 2 аварийных (1368 мест) школах и 34 школах (9 991 место).



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:35
Одно слово смущает-запланировано...Наверное стройматериалы к 2025 году повысятся в 10 раз...
 
 

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