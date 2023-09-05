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Опубликовано: Сегодня, 16:00

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В Актау пройдёт первый фестиваль «Aktau Mobilography Fest»

17 сентября в Актау в честь 60-летия города Актау пройдёт первый фестиваль «Aktau Mobilography Fest». Организатором выступает акимат города Актау, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Иллюстративное фото
Фестиваль мобилографии нацелен на популяризацию новых креативных профессий и развитие туристического бренда Мангистау.

Цель фестиваля — через объектив смартфона оригинально показать туристический потенциал Мангистау и Актау, а также поддержка развития креативной индустрии города Актау, создание площадки для обмена опытом и дальнейшего сотрудничества участников фестиваля, поддержка начинающих и профессиональных мобилографов.

«Aktau Mobilography Fest» пройдёт в рамках празднования 60-летия г. Актау на берегу Каспия на площади амфитеатра.

- Это будет большое и открытое мероприятие для всех желающих. На фестивале для молодёжи региона будет представлена возможность принять участие в мастер-классе от лучших мобилографов страны. И мы рады, что можем в дни празднования юбилея города предложить нашей молодёжи новые возможности, изучать современные тренды, которые благодаря фестивалю станут ещё более доступными, - сказала Гульмира Балгожаева, руководитель отдела внутренней политики г.Актау.

Конкурсанты представят имиджевые и креативные видеоролики в заранее заданных темах о городе Актау, туризме и Каспийском море. Готовы видеоролики будут рассмотрены и оценены членами комиссии во главе с Кыран Талапбек.

Специальными гостями «Aktau Mobilography Fest» станут кумиры молодёжи - Кадирханов Елдос, Давлетьяров Артур, Кыран Талапбек, Беисенбаев Аидархан, Омирали Абуали, Дәстур Жеңіс.

Организаторы приготовили специальные призы для победителей фестиваля:
- Гран-при – Apple 14 Pro Max;
- 1-место – Apple 14 Pro;
- 2-место – Apple 13 Pro;
- 3-место – Apple watch;
- 4-9-место – mobilоgraphy box max;
- 10-14-место – mobilоgraphy box;
- 15-19-места – курс мобилографии.

Мероприятии пройдёт 17 сентября, на набережной 15 мкр., на площади амфитеатра. Начало в 19:00. Вход свободный.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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