В Актау пройдёт первый фестиваль «Aktau Mobilography Fest»

Фестиваль мобилографии нацелен на популяризацию новых креативных профессий и развитие туристического бренда Мангистау.



Цель фестиваля — через объектив смартфона оригинально показать туристический потенциал Мангистау и Актау, а также поддержка развития креативной индустрии города Актау, создание площадки для обмена опытом и дальнейшего сотрудничества участников фестиваля, поддержка начинающих и профессиональных мобилографов.



«Aktau Mobilography Fest» пройдёт в рамках празднования 60-летия г. Актау на берегу Каспия на площади амфитеатра.



- Это будет большое и открытое мероприятие для всех желающих. На фестивале для молодёжи региона будет представлена возможность принять участие в мастер-классе от лучших мобилографов страны. И мы рады, что можем в дни празднования юбилея города предложить нашей молодёжи новые возможности, изучать современные тренды, которые благодаря фестивалю станут ещё более доступными, - сказала Гульмира Балгожаева, руководитель отдела внутренней политики г.Актау.



Конкурсанты представят имиджевые и креативные видеоролики в заранее заданных темах о городе Актау, туризме и Каспийском море. Готовы видеоролики будут рассмотрены и оценены членами комиссии во главе с Кыран Талапбек.



Специальными гостями «Aktau Mobilography Fest» станут кумиры молодёжи - Кадирханов Елдос, Давлетьяров Артур, Кыран Талапбек, Беисенбаев Аидархан, Омирали Абуали, Дәстур Жеңіс.



Организаторы приготовили специальные призы для победителей фестиваля:

- Гран-при – Apple 14 Pro Max;

- 1-место – Apple 14 Pro;

- 2-место – Apple 13 Pro;

- 3-место – Apple watch;

- 4-9-место – mobilоgraphy box max;

- 10-14-место – mobilоgraphy box;

- 15-19-места – курс мобилографии.



Мероприятии пройдёт 17 сентября, на набережной 15 мкр., на площади амфитеатра. Начало в 19:00. Вход свободный.