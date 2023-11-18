Где в Актау могут найти защиту женщины, подвергшиеся бытовому насилию?

- Каждая женщина, подвергшаяся домашнему насилию, может находиться в центре в течение 6 месяцев. Но для решения своих проблем она может определить срок нахождения по своему согласию и праву. Женщина может прийти на 1 месяц или на день. Если она придет к нам в середине года, то она может проживать до декабря, потому что мы считаем с начала года, - говорит Райхан Бекманова.

По словам директора Центра оказания социальной неотложной помощи Райхан Бекмановой, приют для жертв бытового насилия рассчитан на 15 человек. Кроме того, каждому посетителю центра оказывается помощь в 8 направлениях по стандарту социального обслуживания жертв бытового насилия, в соответствии с Приказом министра социальной защиты и здравоохранения от 2017 года. В частности, здесь оказывается социальная, правовая, психологическая, воспитательная, педагогическая, культурно-досуговая, оздоровительная услуга и трудотерапия.