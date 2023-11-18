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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 16:45

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Где в Актау могут найти защиту женщины, подвергшиеся бытовому насилию?

В Мангистау с начала текущего года в центр оказания социальной неотложной помощи «Рай» для жертв бытового насилия обратились за помощью 11 женщин с 32 детьми, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото
По словам директора Центра оказания социальной неотложной помощи Райхан Бекмановой, приют для жертв бытового насилия рассчитан на 15 человек. Кроме того, каждому посетителю центра оказывается помощь в 8 направлениях по стандарту социального обслуживания жертв бытового насилия, в соответствии с Приказом министра социальной защиты и здравоохранения от 2017 года. В частности, здесь оказывается социальная, правовая, психологическая, воспитательная, педагогическая, культурно-досуговая, оздоровительная услуга и трудотерапия.

- Каждая женщина, подвергшаяся домашнему насилию, может находиться в центре в течение 6 месяцев. Но для решения своих проблем она может определить срок нахождения по своему согласию и праву. Женщина может прийти на 1 месяц или на день. Если она придет к нам в середине года, то она может проживать до декабря, потому что мы считаем с начала года, - говорит Райхан Бекманова.


Стоит отметить, что женщины, подвергшиеся домашнему насилию, могут немедленно связаться по этому номеру: + 7 778 559 6463. Указанный номер зарегистрирован по территории Республики Казахстан.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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