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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:34

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Жителя Мангистау задержали за убийство краснокнижного архара

В Мангистауской области задержали браконьеров, которые застрелили архара, занесенного в Красную книгу. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций региона
Инспекторы Кызылсайского природного парка под руководством главы государственного природного заказника «Жабайушкан» Жулдызбека Есенгалиева 29 ноября этого года проводили очередной рейд, когда в местечке Бурибас заметили автомобиль Nissan Patrol.

Госинспекторы остановили автомашину для проверки, в которой была обнаружена туша краснокнижного архара.

- В багажнике, помимо этого, находились охотничий карабин «Вепрь-307» калибра 7,62 с 11-тью пулями, гладкоствольное охотничье ружьё Franchi 12 калибра с 26 пулями, а также два охотничьих ножа. Подозреваемый в браконьерстве мужчина оказался жителем Жанаозена, - рассказал Жулдызбек Есенгалиев.


В рейде также участвовали госинспекторы: Елтай Темирханов, Иса Кокишов, Ынтымак Кузембай, Бердибек Балтабасов и Бауыржан Дуинбаев.

Данный факт зарегистрирован в Мангистауском районном отделе полиции.

- В настоящее время проводится расследование по статье 337 УК РК (Незаконная охота, в том числе совершенная с применением огнестрельного оружия, автотранспортных средств в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введён запрет на пользование), - прокомментировали в Мангистауском районном отделе полиции.


Госинспекторы напомнили, что архар охраняется природоохранными организациями, он занесён в Красную книгу.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Жителей Мангистау задержали за убийство краснокнижного архара


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