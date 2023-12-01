Жителя Мангистау задержали за убийство краснокнижного архара

- В багажнике, помимо этого, находились охотничий карабин «Вепрь-307» калибра 7,62 с 11-тью пулями, гладкоствольное охотничье ружьё Franchi 12 калибра с 26 пулями, а также два охотничьих ножа. Подозреваемый в браконьерстве мужчина оказался жителем Жанаозена, - рассказал Жулдызбек Есенгалиев.

- В настоящее время проводится расследование по статье 337 УК РК (Незаконная охота, в том числе совершенная с применением огнестрельного оружия, автотранспортных средств в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введён запрет на пользование), - прокомментировали в Мангистауском районном отделе полиции.

Назад Вперед





Инспекторы Кызылсайского природного парка под руководством главы государственного природного заказника «Жабайушкан» Жулдызбека Есенгалиева 29 ноября этого года проводили очередной рейд, когда в местечке Бурибас заметили автомобиль Nissan Patrol.Госинспекторы остановили автомашину для проверки, в которой была обнаружена туша краснокнижного архара.В рейде также участвовали госинспекторы: Елтай Темирханов, Иса Кокишов, Ынтымак Кузембай, Бердибек Балтабасов и Бауыржан Дуинбаев.Данный факт зарегистрирован в Мангистауском районном отделе полиции.Госинспекторы напомнили, что архар охраняется природоохранными организациями, он занесён в Красную книгу.