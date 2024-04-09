Актауские военнослужащие помогают в подтопленных районах Атырауской области

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Меры приняты постановлением акима Мангистауской области и совместным соглашением Генерального штаба Министерства обороны Вооруженных Сил РК от 5 апреля 2024 года.Военнослужащие отправились в Кульсары для проведения мероприятий по предупреждению возможного подтопления жилого сектора талыми водами и недопущения разрушений. Они подготавливают и укладывают мешки с песком, укрепляют защиту по периметру жилых массивов и осуществляют отвод воды. Военные также участвуют в эвакуации людей из подтопленных районов.В рамках мероприятий были выделены палатки, посуда, цистерна с водой. Имеются также полевая кухня и военные повара, готовые обеспечить солдат необходимым питанием.По данным Министерства обороны, в спасательных мероприятиях в районах, пострадавших от водной стихии, задействованы более 700 человек из личного состава Вооруженных Сил, более 20 военных автомобилей, а также вертолеты армейской авиации и самолет военно-транспортной авиации.