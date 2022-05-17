Мечеть торжественно открыли в Тупкараганском районе

Одноэтажная мечеть, строительство которой началось в 2021 году, рассчитана на сто человек, здесь есть просторные комнаты, одна из которых предназначена для молитв.Мечеть построена благодаря меценатам и пожертвованиям прихожан. Особо был отмечен вклад предпринимателя Алаи Исмаила Самедоглы, который занимается этим долгие годы. Ему от имени общественности района благодарность выразил аким Тупкарагана Рахат Елтизаров. Он подчеркнул, что этого события жители Баутина ждали давно.- Мечеть - поистине сакральное место, где человек учится милосердию, любви, заботе друг о друге, находит покой в своей душе. Это не только место отправления обрядов религиозного культа, но и научный университет. Мечеть играет большую культурную и просветительскую роль в самых различных сферах человеческого бытия. За годы независимости в стране проделана большая работа в сфере религии. Мечети построили практически во всех сёлах, и в этом огромная заслуга наших предпринимателей, которых мы все сегодня благодарим за этот очаг нравственности и добра, - сказал аким Елтизаров.В церемонии открытия мечети приняли участие представитель ДУМК по Мангистауской области, главный имам областной мечети Бекет ата Ануар кажы Елжанов, почётный гражданин Тупкараганского района Алимгали Капуов, ветераны района и жители села.