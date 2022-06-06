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Опубликовано: Вчера, 18:47

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Футболисты из Тупкарагана завоевали серебро республиканского турнира Embi Cup

Юные воспитанники футбольного кружка села Акшукур Тупкараганского района заняли ІІ место в турнире по футболу, посвященном 100-летию компании «ЭмбаМунайГаз», сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По информации пресс-службы акима Тупкараганского района, республиканский турнир проходил в городе Атырау с 26 по 29 мая. В нем за медали высшей пробы боролись 8 команд со всей республики из числа участников возрастной категории U-13.

Футболисты из Тупкарагана завоевали серебро республиканского турнира Embi Cup


- Турнир был очень напряженным, поскольку абсолютно все наши соперники подготовились более, чем тщательно и представляли собой сильную конкуренцию. Но мы решили, что будем в призерах этой невероятной гонки, и наши игроки сделали все возможное, чтобы так и было – они в итоге заняли II место. Учитывая масштабы соревнований, для нас эта серебряная медаль все равно, что золотая. Мои подопечные показали красивую игру и получили заслуженные награды, - подчеркнул тренер команды Адлет Асангалиев.

Футболисты из Тупкарагана завоевали серебро республиканского турнира Embi Cup


По итогам турнира команда из Тупкарагана получила вознаграждение в размере 300 тысяч тенге. Демесин Шахмардан назван лучшим защитником, а Мейржан Ринатулы – лучшим игроком турнира.

Футболисты из Тупкарагана завоевали серебро республиканского турнира Embi Cup



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