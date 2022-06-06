Футболисты из Тупкарагана завоевали серебро республиканского турнира Embi Cup

По информации пресс-службы акима Тупкараганского района, республиканский турнир проходил в городе Атырау с 26 по 29 мая. В нем за медали высшей пробы боролись 8 команд со всей республики из числа участников возрастной категории U-13.- Турнир был очень напряженным, поскольку абсолютно все наши соперники подготовились более, чем тщательно и представляли собой сильную конкуренцию. Но мы решили, что будем в призерах этой невероятной гонки, и наши игроки сделали все возможное, чтобы так и было – они в итоге заняли II место. Учитывая масштабы соревнований, для нас эта серебряная медаль все равно, что золотая. Мои подопечные показали красивую игру и получили заслуженные награды, - подчеркнул тренер команды Адлет Асангалиев.По итогам турнира команда из Тупкарагана получила вознаграждение в размере 300 тысяч тенге. Демесин Шахмардан назван лучшим защитником, а Мейржан Ринатулы – лучшим игроком турнира.