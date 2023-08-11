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Опубликовано: Сегодня, 16:23

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В Жанаозене впервые прошёл межобластной турнир по футболу

В честь 55-летия города Жанаозен впервые прошёл межобластной турнир по футболу, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций
В турнире приняли участие 16 команд в возрасте от 16 до 42 лет со всего региона. Игру посмотрели более 5 000 жителей. Соревнования были организованы депутатами маслихата города Жанаозен Орынбасаром Сейдовым и Аскаром Ногаевым.

- Главная особенность этого турнира в том, что за годы независимости такая игра проводится впервые в Жанаозене. Молодёжь проявила к игре большой интерес. Игроки из районов, городов показали населению высокий уровень игры. Футболисты, признанные лучшими, были награждены ценными призами, кубками, - сказал Аскар Ногаев.

По итогам турнира первое место заняла Жанаозенская команда «Озенмунайсервис», получившая приз в 1 миллион тенге. Команда «Актау» заняла второе место и получила вознаграждение в размере 750 тыс. тенге, команда «Бейнеу» заняла третье место и приз 500 тыс. тенге. Сборная «Шетпе» заняла четвёртое место и 300 тысяч тенге.

Футболистам, показавшим лучшую игру в ходе турнира, было присуждено 9 номинаций и выданы сертификаты на 50 тысяч тенге.

Турнир завершился концертной программой и фейерверком.






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В Жанаозене впервые прошел межобластной турнир по футболу


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