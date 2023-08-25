В Жанаозене завершился турнир по футболу, посвященный 55-летию города

Фото центра общественных коммуникаций
Важным моментом стало то, что турнир охватил широкий круг участников – как молодежь, так и других жителей города.
Продолжительность соревнований составила 9 дней, начиная со 2 августа. На поле вышли 16 команд, представлявших разные районы города, включая молодежь и рабочие группы. Общая призовая сумма проекта достигла 4 968 434 тенге. Подчеркивается, что, помимо спортивных аспектов, инициатива также способствовала укреплению общественных связей, продвижению спорта и развитию интересов молодежи в сфере спорта.
Депутат Жанаозенского маслихата Аскар Ногаев отметил, что победители и призеры турнира награждены призовым фондом:
- 1 000 000 тенге - за первое место
- 750 000 тенге - за второе место
- 500 000 тенге - за третье место, а также в трех номинациях - по 50 000 тенге каждая.
- За годы независимости такая игра проводится впервые в Жанаозене. Интерес молодежи к игре был огромен. Игроки из районов, городов показали любителям спорта высокий уровень игры. Футболисты, признанные лучшими, были награждены ценными призами и кубками, - сказал Аскар Ногаев.
Организаторы выразили благодарность всем участникам, болельщикам и партнерам, которые поддержали турнир. Важно подчеркнуть, что, помимо развития спорта, игры также способствовали взаимодействию и сотрудничеству. Проект играл значимую роль в повышении духа молодежи, улучшении их качества жизни и способствовал позитивным изменениям в городе Жанаозен.
Продолжительность соревнований составила 9 дней, начиная со 2 августа. На поле вышли 16 команд, представлявших разные районы города, включая молодежь и рабочие группы. Общая призовая сумма проекта достигла 4 968 434 тенге. Подчеркивается, что, помимо спортивных аспектов, инициатива также способствовала укреплению общественных связей, продвижению спорта и развитию интересов молодежи в сфере спорта.
Депутат Жанаозенского маслихата Аскар Ногаев отметил, что победители и призеры турнира награждены призовым фондом:
- 1 000 000 тенге - за первое место
- 750 000 тенге - за второе место
- 500 000 тенге - за третье место, а также в трех номинациях - по 50 000 тенге каждая.
- За годы независимости такая игра проводится впервые в Жанаозене. Интерес молодежи к игре был огромен. Игроки из районов, городов показали любителям спорта высокий уровень игры. Футболисты, признанные лучшими, были награждены ценными призами и кубками, - сказал Аскар Ногаев.
Организаторы выразили благодарность всем участникам, болельщикам и партнерам, которые поддержали турнир. Важно подчеркнуть, что, помимо развития спорта, игры также способствовали взаимодействию и сотрудничеству. Проект играл значимую роль в повышении духа молодежи, улучшении их качества жизни и способствовал позитивным изменениям в городе Жанаозен.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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