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Опубликовано: Вчера, 21:14

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В Жанаозене завершился турнир по футболу, посвященный 55-летию города

Завершился турнир по футболу, посвященный 55-летию города Жанаозен. Соревнования проводились при финансовой поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и частного фонда «Мәңгілік Ел Мангистау», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото центра общественных коммуникаций
Важным моментом стало то, что турнир охватил широкий круг участников – как молодежь, так и других жителей города.

Продолжительность соревнований составила 9 дней, начиная со 2 августа. На поле вышли 16 команд, представлявших разные районы города, включая молодежь и рабочие группы. Общая призовая сумма проекта достигла 4 968 434 тенге. Подчеркивается, что, помимо спортивных аспектов, инициатива также способствовала укреплению общественных связей, продвижению спорта и развитию интересов молодежи в сфере спорта.

Депутат Жанаозенского маслихата Аскар Ногаев отметил, что победители и призеры турнира награждены призовым фондом:

- 1 000 000 тенге - за первое место
- 750 000 тенге - за второе место
- 500 000 тенге - за третье место, а также в трех номинациях - по 50 000 тенге каждая.

- За годы независимости такая игра проводится впервые в Жанаозене. Интерес молодежи к игре был огромен. Игроки из районов, городов показали любителям спорта высокий уровень игры. Футболисты, признанные лучшими, были награждены ценными призами и кубками, - сказал Аскар Ногаев.

Организаторы выразили благодарность всем участникам, болельщикам и партнерам, которые поддержали турнир. Важно подчеркнуть, что, помимо развития спорта, игры также способствовали взаимодействию и сотрудничеству. Проект играл значимую роль в повышении духа молодежи, улучшении их качества жизни и способствовал позитивным изменениям в городе Жанаозен.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Жанаозене завершился турнир по футболу, посвященный 55-летию города


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