В Жанаозене прошёл областной чемпионат по жамбы ату и тенге алу

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций

Соревнования были организованы Мангистауским областным центром национальных видов спорта.



Старший тренер по жамбы ату Саним Мурадова отметила, что чемпионат на областном уровне в Жанаозене проводился впервые, но в настоящее время местные тренеры усиленно работают над развитием национальных видов спорта, в том числе конных, чтобы они не были забыты.



- Казахская национальная игра «Жамбы ату» - это состязание джигитов на меткость в стрельбе из лука. Она способствует совершенствованию боевой подготовки, что необходимо мужчинам. Цель игры - привить молодёжи умение владеть луком и стрелой, как умели их славные предки, которым приходилось защищать свою землю от врагов. Какое-то время игра была в забвении, но сейчас она становится всё популярнее, - говорит Саним Мурадова.



Тенге алу – это также один из национальных казахских видов конного спорта. Целью игры является умение за короткое время собрать пять мешочков с деньгами на расстоянии 150 метров.



В чемпионате приняли участие 7 команд из всех районов области. Участники разделились на три группы: юниорскую, молодёжную и взрослую. Состязания, со слов специалистов, получились весьма зрелищными, как и ожидалось.



В итоге первое место среди подростков занял Ораз Айбек из Каракии, а 2 и 3 места завоевали жанаозенские спортсмены Досымхан Суйеубаев и Ясин Сеилханов соответственно.



Лучшим среди молодёжи стал Максат Идрейсов из Жанаозена, а «серебро» и «бронза» у спортсменов из Каракиянского района Омирзака Адилхана и Нуримана Суиндика соответственно.



Победителем среди взрослых стал каракиянский спортсмен Етрек Женисбек, второе место у Ербола Бердалы из Жанаозена и третье – у Илияса Ауганбаева из Бейнеу.



Победителями соревнований по тенге алу среди подростков, молодёжи и взрослых соответственно стали Абылай Қоныскерей и Иса Жангабыл из Тупкарагана, а также Ерлан Дуйсенбай из Каракии.



Лучшие спортсмены отправятся на республиканский чемпионат, который пройдёт 2 июня в Нур-Султане.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.