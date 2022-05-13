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Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 21:41

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В Жанаозене прошёл областной чемпионат по жамбы ату и тенге алу

В городе Жанаозене впервые прошёл чемпионат области по национальным конным видам спорта тенге алу и жамбы ату. Призёры соревнований получили путёвки на республиканский чемпионат, передаёт Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций
Соревнования были организованы Мангистауским областным центром национальных видов спорта.

Старший тренер по жамбы ату Саним Мурадова отметила, что чемпионат на областном уровне в Жанаозене проводился впервые, но в настоящее время местные тренеры усиленно работают над развитием национальных видов спорта, в том числе конных, чтобы они не были забыты.

- Казахская национальная игра «Жамбы ату» - это состязание джигитов на меткость в стрельбе из лука. Она способствует совершенствованию боевой подготовки, что необходимо мужчинам. Цель игры - привить молодёжи умение владеть луком и стрелой, как умели их славные предки, которым приходилось защищать свою землю от врагов. Какое-то время игра была в забвении, но сейчас она становится всё популярнее, - говорит Саним Мурадова.

Тенге алу – это также один из национальных казахских видов конного спорта. Целью игры является умение за короткое время собрать пять мешочков с деньгами на расстоянии 150 метров.

В чемпионате приняли участие 7 команд из всех районов области. Участники разделились на три группы: юниорскую, молодёжную и взрослую. Состязания, со слов специалистов, получились весьма зрелищными, как и ожидалось.

В итоге первое место среди подростков занял Ораз Айбек из Каракии, а 2 и 3 места завоевали жанаозенские спортсмены Досымхан Суйеубаев и Ясин Сеилханов соответственно.

Лучшим среди молодёжи стал Максат Идрейсов из Жанаозена, а «серебро» и «бронза» у спортсменов из Каракиянского района Омирзака Адилхана и Нуримана Суиндика соответственно.

Победителем среди взрослых стал каракиянский спортсмен Етрек Женисбек, второе место у Ербола Бердалы из Жанаозена и третье – у Илияса Ауганбаева из Бейнеу.

Победителями соревнований по тенге алу среди подростков, молодёжи и взрослых соответственно стали Абылай Қоныскерей и Иса Жангабыл из Тупкарагана, а также Ерлан Дуйсенбай из Каракии.

Лучшие спортсмены отправятся на республиканский чемпионат, который пройдёт 2 июня в Нур-Султане.



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