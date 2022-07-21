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Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:42

Просмотров: 871

В Мангистау приступили к службе комплаенс-офицеры

В Мангистауской области вступил в должность 221 комплаенс-офицер, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу департамента агентства РК по противодействию коррупции региона.

Иллюстративное фото из открытых источников
Антикоррупционные комплаенс-службы – это офицеры агентства на местах, которые взаимодействуют со всеми категориями регулирующих и надзорных органов, обеспечивая успешную реализацию многоуровневой системы противодействия коррупции. Основная их миссия заключается в обеспечении соблюдения организацией и ее работниками законодательства о противодействии коррупции.

Комплаенс-контролем, обеспечивающим превентивные функции противодействия коррупции в организациях, охвачено большинство сфер жизнедеятельности в Казахстане.

В Мангистауской области институт комплаенс контроля над соблюдением стандартов добропорядочности внедрен в 221 субъекте квазигосударственного сектора.

Департамент проводит широкую разъяснительную работу о важности службы комплаенс, оказывает методическую помощь, организовывает семинары для детального обсуждения.

В частности, такая работа проведена среди специалистов специализированного отдела некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан», руководителей местных исполнительных органов и организаций образования и здравоохранения.

Отмечено также, что в настоящее время в формировании цивилизованной культуры принимают участие такие крупные компании, как «Озенмунайгаз», «Мангистаумунайгаз», «Каражанбасмунай», «Актауский морской торговый порт» и другие. В данных предприятиях эта работа уже поставлена. А сейчас самостоятельную комплаенс-службу открывает Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им.Ш. Есенова. В ВУЗе проводят отбор кандидатов на должность ответственного специалиста.

- Необходимо отметить, что значение службы комплаенс определено на законодательном уровне. Поэтому специалисты департамента выражают уверенность в том, что институт комплаенс будет способствовать профилактике коррупционных проявлений и формированию культуры противодействия им, - подчеркнули в ведомстве.



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Комментарии ( 2 )

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NataliN (Посетители) Сегодня, 17:36
В акимат их направьте - там для них поле не паханное.
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 16:40
А люди из этой службы взятки брать не будут? Или будет как всегда и со всеми остальными борцами с коррупцией? Руки и погоны у них будут чисты и кто это проверял? А вообще кто нибудь в это поверит? Все это хорошо если бы не было вопросов.
 
 

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