В Мангистау приступили к службе комплаенс-офицеры

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Антикоррупционные комплаенс-службы – это офицеры агентства на местах, которые взаимодействуют со всеми категориями регулирующих и надзорных органов, обеспечивая успешную реализацию многоуровневой системы противодействия коррупции. Основная их миссия заключается в обеспечении соблюдения организацией и ее работниками законодательства о противодействии коррупции.



Комплаенс-контролем, обеспечивающим превентивные функции противодействия коррупции в организациях, охвачено большинство сфер жизнедеятельности в Казахстане.



В Мангистауской области институт комплаенс контроля над соблюдением стандартов добропорядочности внедрен в 221 субъекте квазигосударственного сектора.



Департамент проводит широкую разъяснительную работу о важности службы комплаенс, оказывает методическую помощь, организовывает семинары для детального обсуждения.



В частности, такая работа проведена среди специалистов специализированного отдела некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан», руководителей местных исполнительных органов и организаций образования и здравоохранения.



Отмечено также, что в настоящее время в формировании цивилизованной культуры принимают участие такие крупные компании, как «Озенмунайгаз», «Мангистаумунайгаз», «Каражанбасмунай», «Актауский морской торговый порт» и другие. В данных предприятиях эта работа уже поставлена. А сейчас самостоятельную комплаенс-службу открывает Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им.Ш. Есенова. В ВУЗе проводят отбор кандидатов на должность ответственного специалиста.



- Необходимо отметить, что значение службы комплаенс определено на законодательном уровне. Поэтому специалисты департамента выражают уверенность в том, что институт комплаенс будет способствовать профилактике коррупционных проявлений и формированию культуры противодействия им, - подчеркнули в ведомстве.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.