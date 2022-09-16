Зарубежные эксперты высоко оценили изделия мангистауских ремесленников

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В ярмарке-выставке принимают участие более 70 предпринимателей со всего региона. Они предлагают одежду, одеяла, украшения, продукты питания и различные предметы быта. Свои изделия они представили зарубежным экспертам.Из Японии прибыли три эксперта, из Кыргызстана - два. Они изучат казахские национальные изделия, способы их изготовления и состав натуральных продуктов. Эксперты высоко оценили труд ремесленников. Японские специалисты ознакомились с мастерством изготовления войлочных изделий и выразили готовность к обмену опытом.- Нас особенно заинтересовали изделия, и мы переняли у них опыт использовать экологически чистую продукцию в быту. Нашим странам есть что перенять друг у друга в сфере культуры, прикладного искусства. Мы также готовы делиться своим опытом и обучать рациональным методам, - говорит Мицуо Мураяма, консультант по развитию бизнеса JICA.По словам председателя Совета деловых женщин Мангистауской области Сауле Салиховой, цель мероприятия - развитие отрасли ремесленничества, повышение качества продукции, экспорт, пропаганда проекта «Бір ауыл-бір өнім».Мероприятие продолжилось региональным форумом «Возрождение ремесленничества и развитие этнотуризма в Мангистау, как гаранта сохранения казахского национального кода».