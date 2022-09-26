В Жанаозене впервые прошёл чемпионат Азии по кекушинкай карате-до KWF

В церемонии открытия чемпионата Азии приняли участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, президент Международной федерации общего стиля карате Рамиль Габбасов, генеральный секретарь Международной федерации KWF из Польши, обладатель черного пояса 9-ого дана Анджей Древняк, четырёхкратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта Казахстана Илья Ильин, председатель Мангистауского областного филиала партии «Ак жол», депутат Мангистауского областного маслихата Жанбырбай Матаев.Глава региона поздравил участников и пожелал им удачи.- Уважаемые жители и гости города Жанаозена! От всей души поздравляю вас с открытием чемпионата Азии по кекушинкай карате-до KWF, который впервые проводится в городе Жанаозен. Хочу поблагодарить организаторов чемпионата Азии федерацию карате-до кекушинкай и спонсоров, оказавших поддержку мероприятию. В своём Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что нужно уделить особое внимание развитию массового спорта, выработать конкретные шаги по популяризации спорта среди населения, вовлечь детей и молодёжь в спортивные секции. Спортивные соревнования такого высокого уровня проходят впервые в Жанаозене. Данное мероприятие имеет большое значение для страны, региона и города. Проведение таких значимых крупных соревнований в области, районе и городе повышает интерес населения к спорту. Это, в свою очередь, вносит большой вклад в развитие спорта. Желаю удачи спортсменам, участвующим в данном чемпионате, - сказал Нурлан Ногаев.В настоящее время численность населения города Жанаозена составляет 161 487 тысяч человек, из них на постоянной основе спортом занимаются 44962 человек. В Жанаозене функционируют 18 спортивных объектов. Кроме того, в рамках госпрограммы при поддержке спонсоров ведётся строительство шести многофункциональных спортивных залов ангарного типа и два спортивных комплекса.Стоит отметить, федерация кекушинкай каратэ-до KWF основана в 2007 году. На сегодняшний день в состав Мангистауской федерации зачислены 400 спортсменов и пять тренеров. 159 из них имеют спортивные разряды, 50 кандидатов в мастера спорта РК, 10 учащихся получили звание «Мастер спорта РК», двое из них удостоены звания «Мастер спорта международного класса». В частности, Умирзак Бек и Мурат Жаумитбаев стали чемпионами мира 2013 года в Баку, а Аманкан Кыдыржан стал двукратным чемпионом мира по карате-до.Во II чемпионате Азии по карате-до кекушинкай KWF приняли участие около 400 спортсменов из восьми стран Азии. Среди них, Иран, Таджикистан, Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан, Саудовская Аравия, Россия и Казахстан.- Мы приехали из Москвы. Мы часто бываем здесь на различных сборах, и казахстанские спортсмены часто посещают наши мероприятия. У нас команда - около 12 человек. Это спортсмены разных весовых категорий, которые попали в полуфинал. Соревнования определят, кто лучше сегодня. На постсоветском пространстве и на мировом уровне наш главный соперник - это Казахстан, потому что это многочисленная команда. Несколько лет назад чемпионат Азии проходил в Астане. В финальных боях из 14 категорий в 12 сошлись ребята из России и Казахстана. Это показатель. Нас радует масштаб сегодняшнего чемпионата, организация мероприятия говорит сама за себя, как оформлен зал, как приветствует город, как встречают болельщики, - сказал Рамиль Габбасов, президент Международной федерации общего стиля карате.По итогам соревнований первое место заняли спортсмены из Казахстана, второе место досталось Саудовской Аравии, третье место в командном зачёте разделили между собой Кыргызстан и Таджикистан.