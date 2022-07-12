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Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:29

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В Жанаозене впервые пройдёт чемпионат Азии по кекушинкай карате-до KWF

В Жанаозене 24-26 сентября впервые пройдёт чемпионат Азии по кекушинкай карате-до. Участие примут 12 стран Азии. Об этом сообщил президент федерации кекушинкай карате-до KWF РК Максат Мукаш.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
Заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев 11 июля в ходе личного приёма принял недавно назначенного на должность президента федерации кекушинкай карате-до KWF РК из Мангистау Максата Мукаша, кроме того он наградил благодарственными письмами от имени главы региона серебряного медалиста Кубка мира по кекушинкай карате-до Райымбека Шынтай и его тренера Берекета Нурбаева.

В Жанаозене впервые пройдёт чемпионат Азии по кекушинкай карате-до KWF



По словам президента федерации кекушинкай карате-до KWF РК Максата Мукаша, в текущем году 24-26 сентября в городе Жанаозене впервые пройдёт чемпионат Азии по кекушинкай карате-до. В данном мероприятии примут участие 12 стран Азии.

- Это будет масштабное мероприятие, как для страны, так и для области. В чемпионате примут участие спортсмены из Японии, Кореи, Китая, Ирака, Ирана, Сирии, Непала и др. Мы надеемся, что проведение чемпионата мира по карате в Мангистау придаст новый импульс развитию данного вида спорта, - подчеркнул Максат Мукаш.

Также в ходе встречи заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев поздравил Райымбека Шынтай, который недавно пополнил копилку нашей сборной РК, приняв участие в Кубке мира «VI World Cup IFK Valencia» в возрасте 16-17 лет, который прошёл в испанской Валенсии и стал там серебряным призёром в весовой категории до 65 кг.

Стоит отметить, федерация кекушинкай карате-до KWF основана в 2007 году. На сегодняшний день в федерации насчитывается более 120 тренеров по Республике и обучаются около 10 тысяч учащихся. На сегодняшний день более 300 учащихся получили звание «Мастер спорта РК», 15 из них удостоены звания «Мастер спорта международного класса». Среди них лидируют спортсмены из Мангистауской области.



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