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Опубликовано: Вчера, 19:05

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Мангистауская команда «Кокмойнак» добралась до Бейнеу

Победители марафонской байги «Ұлы дала жорығы», Мангистауская команда «Көкмойнак» прибыла в Бейнеу, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК Мангистауской области
Членов команды, чемпионов республиканского марафона-байге встречали руководство района, аксакалы, артисты и жители.

Мангистауская команда «Кокмойнак» добралась до Бейнеу

Фото ЦОМ МО

- 9 сентября с верой в вашу победу мы провожали наших наездников из Бейнеу. Аксакалы аула дали своё благословение. Отдельное спасибо нашим наездникам. С победой вас! Это успех не только мангистаусцев, но и всего казахского народа. Участвовать в первом историческом конном марафоне - для нас большая честь. Нурбол Бурин отличился на «Кокжале». Почётный гражданин района Раббим Борашов поддержал нашу команду, проехав этот неблизкий путь на велосипеде. Само это является примером для молодёжи. И наездники, и скакуны были на высоте. Поздравляю вас! – сказал в своём выступлении аким района Абилов Бейнеубек.


Мероприятие продолжилось концертом художественной самодеятельности района.

Стоит отметить, что 1200 км пути участники марафона преодолели за 12 дней и продемонстрировали миру силу и стойкость казахских коней и всадников.
Мангистауская команда «Кокмойнак» добралась до Бейнеу

Фото ЦОК МО



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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