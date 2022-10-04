Мангистауская команда «Кокмойнак» добралась до Бейнеу

Фото ЦОМ МО

- 9 сентября с верой в вашу победу мы провожали наших наездников из Бейнеу. Аксакалы аула дали своё благословение. Отдельное спасибо нашим наездникам. С победой вас! Это успех не только мангистаусцев, но и всего казахского народа. Участвовать в первом историческом конном марафоне - для нас большая честь. Нурбол Бурин отличился на «Кокжале». Почётный гражданин района Раббим Борашов поддержал нашу команду, проехав этот неблизкий путь на велосипеде. Само это является примером для молодёжи. И наездники, и скакуны были на высоте. Поздравляю вас! – сказал в своём выступлении аким района Абилов Бейнеубек.



Фото ЦОК МО

Членов команды, чемпионов республиканского марафона-байге встречали руководство района, аксакалы, артисты и жители.Мероприятие продолжилось концертом художественной самодеятельности района.Стоит отметить, что 1200 км пути участники марафона преодолели за 12 дней и продемонстрировали миру силу и стойкость казахских коней и всадников.