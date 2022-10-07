Туризм на полуострове: молодёжный канал на YouTobe расскажет о сакральных местах Мангистау

Иллюстративное фото
Новая рубрика «Туризм на полуострове» посвящена теме сакральных мест региона, она рассказывает о прошлом и настоящем культовых исторических мест и памятников. Рубрика, как отмечает руководитель проекта Едильбек Дуйсен, поможет зрителю проникнуть в тайны, прошедшие сквозь века и пуститься в увлекательные экскурсии по духовным местам края.
Это места, обладающие туристическим потенциалом. Журналисты молодёжного сайта уверены, что, обладая уникальностью, туристский продукт региона должен быть достаточно конкурентоспособным.
Уже вышел 4-ый выпуск рубрики «Туризм на полуострове», в частности, канал показал подземную мечеть Шакпак-ата - сакральное место, окружённое особым ореолом таинственности. Увидели пользователи и одно из самых необычных в регионе мест - шарообразные камни Торыш на плато Мангистау. В рубрике также рассказано, кем был суфий Гобби и о том, чего боится человечество.
Напомним, что сайт и Youtube канал осуществляет работу по заказу управления по вопросам молодёжной политики Мангистауской области при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».
Это места, обладающие туристическим потенциалом. Журналисты молодёжного сайта уверены, что, обладая уникальностью, туристский продукт региона должен быть достаточно конкурентоспособным.
Уже вышел 4-ый выпуск рубрики «Туризм на полуострове», в частности, канал показал подземную мечеть Шакпак-ата - сакральное место, окружённое особым ореолом таинственности. Увидели пользователи и одно из самых необычных в регионе мест - шарообразные камни Торыш на плато Мангистау. В рубрике также рассказано, кем был суфий Гобби и о том, чего боится человечество.
Напомним, что сайт и Youtube канал осуществляет работу по заказу управления по вопросам молодёжной политики Мангистауской области при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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