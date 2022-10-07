Туризм на полуострове: молодёжный канал на YouTobe расскажет о сакральных местах Мангистау

Иллюстративное фото

Новая рубрика «Туризм на полуострове» посвящена теме сакральных мест региона, она рассказывает о прошлом и настоящем культовых исторических мест и памятников. Рубрика, как отмечает руководитель проекта Едильбек Дуйсен, поможет зрителю проникнуть в тайны, прошедшие сквозь века и пуститься в увлекательные экскурсии по духовным местам края.



Это места, обладающие туристическим потенциалом. Журналисты молодёжного сайта уверены, что, обладая уникальностью, туристский продукт региона должен быть достаточно конкурентоспособным.



Уже вышел 4-ый выпуск рубрики «Туризм на полуострове», в частности, канал показал подземную мечеть Шакпак-ата - сакральное место, окружённое особым ореолом таинственности. Увидели пользователи и одно из самых необычных в регионе мест - шарообразные камни Торыш на плато Мангистау. В рубрике также рассказано, кем был суфий Гобби и о том, чего боится человечество.



Напомним, что сайт и Youtube канал осуществляет работу по заказу управления по вопросам молодёжной политики Мангистауской области при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.